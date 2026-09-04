В продажу поступил новый рамник с внушительным запасом хода

GAC представила гибридный внедорожник Trumpchi Yue 7 с ценой от 2,23 млн рублей

Универсальность – главный козырь нового GAC Trumpchi Yue 7. По заверению создателей, модель одинаково комфортна на асфальте и на настоящем бездорожье.

За ездовой комфорт отвечает адаптивная подвеска: она заранее распознает неровности и подстраивается под них. Внедорожник оснащен интеллектуальным полным приводом с девятью режимами для разных типов бездорожья, а электронику можно откалибровать под индивидуальные предпочтения. Причем в трансмиссии стоят два дифференциала: задний – с механической блокировкой, передний – с электронной.

Цены на новинку стартуют с 171 800 юаней – это около 2,23 млн рублей по текущему курсу. За эти деньги машина получает комплекс автономного управления, куда входят 192-линейный лидар, камеры кругового обзора и многочисленные датчики. Благодаря такому арсеналу Yue 7 сам паркуется в разных условиях, а на городских дорогах умеет выполнять обгоны и уклоняться от столкновений.

Габариты у внедорожника серьезные: длина 5045 мм, ширина 2004 мм, высота 1933 мм, колесная база – 2900 мм. Клиренс по умолчанию равен 230 мм, но благодаря адаптивной подвеске просвет увеличивается до 310 мм. Правда, планировка пятиместная. Зато креплений для дополнительного снаряжения в кузове, салоне и багажнике очень много, а ассортимент опций простирается от лопат до палаток.

Внутри внимание притягивает 1,1-метровый панорамный дисплей, дополненный 15,6-дюймовым сенсорным монитором. Приборная панель цифровая и разбита на три компактных экрана. Из удобств – кожаные сиденья, холодильник и аудиосистема с 20 динамиками.

Силовая начинка – гибридная на базе 1,5-литрового турбомотора. Если выбрать версию с одним электромотором, его отдача составляет до 170 л.с.; в двухмоторном исполнении спереди ставится агрегат на 279 л.с., сзади – на 299 л.с. Итоговый запас хода достигает 1330 км.

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