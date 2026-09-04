Названа российская цена новейшего флагманского кроссовера Voyah

В РФ начали принимать заказы на гибрид Voyah Taishan с ценами от 8,85 млн рублей

Премиальный гибридный кроссовер Voyah Taishan теперь можно заказать у российских дилеров. С учетом государственной программы льготного автокредитования цена стартует с 8,85 млн рублей.

Комплектация у модели одна. Зато оттенок кузова удастся подобрать: доступны два цвета в базе и еще шесть под индивидуальный заказ.

Voyah Taishan

Опций при этом хватает. Дорожный просвет можно менять в диапазоне 105 мм, задние колеса умеют подруливать, а в салоне нашлось место 13-литровому термобоксу с обогревом и охлаждением и 21,4-дюймовому потолочному экрану. Быстрая зарядка восстанавливает запас хода до 80% за 12 минут, интеллектуальный круиз-контроль берет на себя движение по трассе, задние окна оснащены электрохромным остеклением с регулировкой затемнения.

Под капотом работает гибридная система Voyah Smart Super Hybrid. Ее основу составляют 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора суммарной мощностью 517 л.с. До первой сотни кроссовер разгоняется за 5,5 секунды.

Voyah Taishan

Батарея емкостью 65 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 280 км. Если учитывать и бензиновый мотор, общий запас хода достигает 1120 км.

Гарантия на автомобиль – пять лет или 100 тыс. км пробега. А вот ближайший конкурент Taishan, Li L9 Livis, на который ранее открыли предзаказы в России, окажется заметно дороже – от 12,69 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал о других новинках, появившихся на российском рынке в августе.

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