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Названа российская цена новейшего флагманского кроссовера Voyah

В РФ начали принимать заказы на гибрид Voyah Taishan с ценами от 8,85 млн рублей

Премиальный гибридный кроссовер Voyah Taishan теперь можно заказать у российских дилеров. С учетом государственной программы льготного автокредитования цена стартует с 8,85 млн рублей.

Комплектация у модели одна. Зато оттенок кузова удастся подобрать: доступны два цвета в базе и еще шесть под индивидуальный заказ.

Voyah Taishan
Voyah Taishan

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Опций при этом хватает. Дорожный просвет можно менять в диапазоне 105 мм, задние колеса умеют подруливать, а в салоне нашлось место 13-литровому термобоксу с обогревом и охлаждением и 21,4-дюймовому потолочному экрану. Быстрая зарядка восстанавливает запас хода до 80% за 12 минут, интеллектуальный круиз-контроль берет на себя движение по трассе, задние окна оснащены электрохромным остеклением с регулировкой затемнения.

Под капотом работает гибридная система Voyah Smart Super Hybrid. Ее основу составляют 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора суммарной мощностью 517 л.с. До первой сотни кроссовер разгоняется за 5,5 секунды.

Voyah Taishan
Voyah Taishan

Батарея емкостью 65 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 280 км. Если учитывать и бензиновый мотор, общий запас хода достигает 1120 км.

Гарантия на автомобиль – пять лет или 100 тыс. км пробега. А вот ближайший конкурент Taishan, Li L9 Livis, на который ранее открыли предзаказы в России, окажется заметно дороже – от 12,69 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказал о других новинках, появившихся на российском рынке в августе.

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Источник:  Autonews
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