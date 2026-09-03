Эти автоновинки появились в России в августе

Статистика ГИБДД: российские дороги официально пополнились 16 новинками

Август 2026 года выдался богатым на автомобильные премьеры в статистике ГИБДД – российские дороги официально пополнились 16 моделями, которых здесь раньше не видели. Больше всего оказалось легковушек (11 штук), но нашлось место и для грузовиков с автобусами.

Главный хит месяца – кроссоверы и внедорожники. Сразу 7 из 11 новых легковых машин – это SUV. Лидирует здесь семейство Esteo (модели ET, ET8 и V27), а также свежие кроссоверы Geely EX5 EM-R, IM LS9, UMO 8 и Voyah Taishan X8.

Без экзотики тоже не обошлось: в списке новичков засветились пикап BYD Shark 6, суперкар Ferrari F80, компактный хэтч NIO Firefly и седан Tenet A8.

Среди грузового транспорта отметим пополнение от Brock, Yanshi и FAW, а также появление тяжелого четырехосного КАМАЗа 65958. Автобусный парк страны в августе укрепил междугородный Yutong ZK6137H.

Кстати, производители уже подогревают интерес: Voyah вот-вот объявит российские цены на свой гибридный кроссовер Taishan, а Tenet уже принимает заказы на седан A8, хотя дату первых поставок пока не назвал.

Среди этих автоновинок – Li Auto L9 Livis, о старте продаж которого «За рулем» уже рассказывал.

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