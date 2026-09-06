Новый Hyundai Staria EV готов буксировать 2 тонны и питать стройку

Корейский электровэн Hyundai Staria появился в Европе с запасом хода до 400 км

Южнокорейский автогигант Hyundai выводит на европейский рынок свою главную новинку – полностью электрическую версию просторного минивэна Staria.

Модель, которая уже успела зарекомендовать себя с бензиновыми и дизельными моторами, наконец-то получила «зеленую» начинку, способную удивить даже искушенных водителей. Главная фишка новинки – это позаимствованная у популярной серии Ioniq 800-вольтовая архитектура, которая в мире микроавтобусов встречается редко.

Hyundai Staria EV

Под полом автомобиля разместили тяговую батарею емкостью 84 киловатт-часа, которая питает 218-сильный электромотор. Заявленного запаса хода в 400 километров по циклу WLTP владельцам должно хватать на ежедневные задачи, а возможность быстрой зарядки делает машину пригодной для дальних поездок.

На скоростных зарядных станциях восполнить энергию с 10 до 80% можно примерно за 20 минут. Более того, инженеры сохранили и практичные черты коммерческого транспорта: минивэн способен буксировать прицеп массой до двух тонн, что не уступает показателям многих дизельных конкурентов.

При создании электрической версии специалисты Hyundai уделили особое внимание акустическому комфорту. Кузов усилили дополнительными шумопоглощающими материалами, а подвеску перенастроили под возросший вес аккумулятора, чтобы езда оставалась плавной и бесшумной.

В салоне, как и прежде, царит атмосфера простора благодаря длинной колесной базе и панорамному остеклению. Все управление выведено на два крупных 12,3-дюймовых дисплея, при этом климатические настройки по-прежнему регулируются физическими кнопками – дань уважения привычкам водителей.

Особого внимания заслуживает функция Vehicle-to-Load (V2L), благодаря которой минивэн может служить мобильной электростанцией, питая внешние приборы и технику, что особенно пригодится в походах или на выездных работах.

Автомобиль с начальной комплектации Trend оценен в 57,5 тысячи евро (5,8 млн рублей), а флагманская версия Calligraphy обойдется минимум в 67 тысяч евро (6,7 млн).

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