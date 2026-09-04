Bentley готовит самый быстрый автомобиль в своей истории

Bentley раскрыл новые детали электрического кроссовера Torcal

До премьеры первого электрического Bentley остались считаные недели. Речь о кроссовере Torcal, которому прочат статус самой мощной и динамичной серийной модели в истории марки. Публике машину покажут 23 сентября в Лондоне.

Силовая установка – пара электромоторов, суммарно выдающих 850 л.с. и 1350 Н·м крутящего момента. С места до сотни кроссовер разгоняется быстрее, чем за три секунды.

Впрочем, хардкорным суперкаром Torcal не станет. Инженеры сделали ставку не на сухие цифры, а на характер разгона: электромоторы мгновенно откликаются на педаль, но подача тяги остается плавной и прогнозируемой. Разница ощущается и при старте со светофора, и на скорости – например, при обгоне.

«Такой подход продолжает давнюю традицию Bentley. От легендарных 4,5-литровых Blower и Speed Six до 6,7-литрового V8 и битурбированного W12 автомобили марки отличались огромным запасом крутящего момента», – рассказали в компании.

Платформа и шасси электрокроссовера

Кроссовер базируется на платформе PPE, знакомой по Porsche Cayenne Electric. Но шасси инженеры Bentley заметно перенастроили: в оснащение вошли пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

В режиме для бездорожья клиренс меняется в диапазоне 55 мм.

Судя по всему, Torcal должен объединить рекордную динамику и фирменный комфорт Bentley. Оценить результат можно будет уже 23 сентября в Лондоне, где состоится премьера.

Bentley Torcal

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