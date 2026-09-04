Клей, «елка» и брейк-аут: правила и особенности дрэг-рейсинга

12 и 13 сентября: дрэг-рейсинг на трассе в RDRC в Быково и «Суперкубок ЗА РУЛЕМ»!

Гонки на ускорение — отдельный мир, в котором все очень сильно отличается от остального автоспорта. На первый взгляд, дрэг-рейсинг – это самая простая дисциплина в автоспорте. Два участника, один светофор, газ в пол после того, как погасли огни, кто первый на финише, тот и победил. Только в предложении, которое вы прочитали, нет ни слова правды.

Рождественское дерево

Если в привычном гоночном светофоре всего два ряда огней — красный и зеленый , но в дрэговом их столько, что в США его называют Christmas tree, а в России — «ёлкой». Когда все огни зажигаются сверху вниз, он действительно похож на украшенную к праздникам лесную красавицу.

Верхний белый огонь — Pre-Stage ( предстарт). Это сигнал о том, что гонщик почти подъехал к линии старта. Переднее колесо пересекает первый оптический луч. Нижний белый огонь — Stage ( старт). Машина встала ровно в стартовую зону. Колесо пересекло второй луч. Теперь задача гонщика: удерживая машину на тормозе, поднять обороты до стартовых.

Три желтых (янтарных) огня, которые предшествуют зеленому. В про-категориях они загораются единовременно, а в гонках дорожных машин вспыхивают последовательно сверху вниз с интервалом ровно в 0,5 секунды. Это не команда «приготовиться», это ритм. Гонщик (или электроника) считает эти вспышки, чтобы поймать идеальный момент для стартового броска.

Зеленый огонь загорается через 0,5 секунды после последнего желтого. Если ты стартуешь в момент, когда загорелся зеленый, — ты уже проиграл старт. Чтобы поймать хорошую реакцию, пилоты стартуют на гаснущий третий желтый. Время реакции у топовых пилотов RDRC составляет 0,020 секунды, но регулярно бывают реакции с двумя ноликами после запятой, а пару раз в сезон табло демонстрирует фантастические 0,000 секунды реакции.

Красный огонь — цвет поражения. Если красный загорелся — значит, машина сорвалась раньше времени, и произошел фальстарт. Гонка на этом для этого пилота окончена, так как любое другое нарушение, которое может совершить соперник, считается менее грубым.

Зачем проклеивают трассу

Дрэг-рейсинг — это война за сцепление колес с дорогой, ведь даже самая мощная машина бесполезна, если колеса буксуют на месте. Поэтому на трассу наносят специальный клей, который резко увеличивает коэффициент сцепления с дорогой.

В региональных сериях его наносят на стартовую зону и первые 50-100 метров дистанции, но в RDRC проклеивают всю трассу, чтобы дорожные машины мощностью свыше 1200 сил и профессиональная техника с отдачей до 4500 сил могла реализовать свой потенциал. Именно клей позволяет топовым BMW, Nissan и Porsche разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем за 2 секунды!

Состав наносится слоями, обычно с помощью специальной машины с рампой и форсунками, затем следует натирка. По липкому слою проезжают трактор с ротатором, на котором крутятся дрэговые слики со специальным мягким составом, которые втирают резину в клей. Это нужно, чтобы убрать пузыри и неровности, впечатать состав в поры асфальта и создать равномерный зацеп по всей трассе.

Затем на трассу выходит еще один трактор со срезанной рабочей поверхностью гоночных сликов, чтобы отполировать трассу. Без качественной натирки трасса превращается в лоскутное одеяло: где-то липнет, где-то скользит, и гонка становится лотереей, а не спортом.

Именно проклейка трассы позволяет ставить рекорды, но есть у него и обратная сторона — клей гидрофобен. При контакте с водой он кардинально меняет свои свойства, становясь скользким, как лед. Достаточно легкой мороси, как машины мгновенно теряют управляемость.

Брейк-аут

В дрэг-рейсинге есть парадокс, который ломает мозг новичкам: иногда побеждает тот, кто приехал вторым. А тот, кто первым пересек финиш с рекордным временем, получает поражение. Это не ошибка судей и не сбой хронометража. Это брейк-аут — одно из самых коварных правил в спорте.

Большинство классов в мире организованы по принципу «индекса» — предельного времени класса, быстрее которого участники не могут проезжать дистанции. Например, на «Суперкубке ЗА РУЛЕМ» в классе GT2 машина должна проехать 3/8 мили за 12,001 секунды или медленнее. Если пилот проехал 12,000 — он «пробил» предельное время класса и проиграл.

Классы сформированы по предельным временам, чтобы уравнять шансы автомобилей с разной мощностью и конструкцией. Если твоя техника способна ехать 9.5, а ты заявился в 10.0, твоя задача — не показать максимум, а контролировать результат, финишируя вплотную к пределу, но не пересекая его.

Бёрнаут

Прогрев резины в дрэг-рейсинге — это не просто эффектное шоу, а обязательная техническая процедура для большинства мощных машин. Вращая колеса на месте, гонщик прогревает шины до рабочей температуры, очищает их от грязи и старой резины, а затем, двигаясь вперед в буксе, наносит на трассу свежий слой. Важно протянуть колею равномерно, чтобы покрытие стало однородным, а затем горячая резина втирается в липкий клей, образуя сверхцепкое покрытие.

После бёрнаута пилот сдает назад и выставляет ведущие колеса точно в свои следы — только так достигается максимальное сцепление на старте. Точность попадания в собственный след — ключевой момент всего ритуала. Свеженанесенный слой резины в колее имеет оптимальную температуру и шероховатость, а при повторном наезде колесо дополнительно прикатывает его, увеличивая пятно контакта и сцепление. Если же машина встанет хотя бы на несколько сантиметров в сторону, ведущие колеса окажутся на более холодном покрытии, и весь эффект от прогрева уменьшится. Правильно выставиться пилотам помогает один или несколько человек, от взаимодействия с которым зависит результат. Как правило, выставляет гонщиков один и тот же человек: супруга, босс команды или опытный механик.

Праздник для всей семьи

Ареной Суперкубка станет автодром RDRC Racepark — самый совершенный дрэг-стрип нашей страны, инфраструктура которого позволяет принимать этапы Чемпионата Европы по дрэг-рейсингу. Комплекс расположен в деревне Верея на территории бывшего аэропорта Быково, взлетно-посадочная полоса которого послужила основой для гоночного трека.

С трибун открывается вид на всю трассу, а прямо напротив них находится большой экран, на котором идет прямая трансляция соревнований. Также у зрителей есть возможность посетить паддок, посмотреть на машины участников и на работу команд в боксах, сфотографироваться с пилотами и взять у них автограф во время автограф-сессии.

Помимо гоночной программы гостей ждут выставка ретроавтомобилей и мотоциклов, музыкальные выступления, дрифт- и дрэг-такси, экскурсии по автодрому, полеты на вертолете, детский автослалом и другие активности. На территории фестиваля будут работать трибуны, фуд-корт, кальянная, а также детская зона RDRC Kids с аниматорами и аттракционами.

Добраться до автодрома можно на МЦД до станции Удельная или на личном автомобиле — парковка расположена прямо перед входом на автодром. Билеты — уже в продаже на сайте RDRC. Торопитесь — 11 сентября планируется повышение цен.