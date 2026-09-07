Июль был лучшим месяцем: что случилось с авторынком

АЕБ: продажи новых автомобилей в России в августе 2026 года снизились на 7,3%

По итогам августа 2026-го российский авторынок сжался на 7,3% в годовом исчислении. Соответствующие данные обнародовал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Речь о новых легковых и легких коммерческих автомобилях. В последний месяц лета их реализовано 116 220 штук – на 6,5% меньше, чем в июле, когда рынок выходил на лучший результат с начала года: 124 416 машин.

Причины снижения продаж: комментарий АЕБ

«Августовский результат – умеренное охлаждение после июльского пика продаж. Ситуация отражает сочетание сохраняющегося спроса и осторожного поведения покупателей.

Определенную роль играют ситуация на топливном рынке, сезонность и календарные факторы: после достаточно активного июля рынок традиционно может демонстрировать более сдержанную динамику, поскольку в августе часть потребителей откладывает покупку до завершения отпусков и возобновления делового сезона.

Тем не менее, в сравнении с июльскими показателями рынок сохранил относительную устойчивость. Мы будем внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации, ориентируясь на формирующиеся тренды нового делового сезона», – прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Итоги восьми месяцев 2026 года

Вопреки месячной просадке, накопленная динамика остается положительной. За январь-август продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей превысили прошлогодние на 5,8%.

Всего с начала года дилеры реализовали 841 472 автомобиля.

Как обстояли дела с продажами Lada в августе, «За рулем» уже рассказывал.

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