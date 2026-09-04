Продажи автомобилей Lada в августе выросли
АВТОВАЗ объявил о том, что в августе 2026 года было продано 29 225 новых машин Lada, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По итогам восьми месяцев текущего года объем продаж составил 212 316 автомобилей – практически на уровне соответствующего периода прошлого года.
В августе 2026-го самой ходовой моделью Lada вновь оказалась Granta – на нее пришлось 11 192 покупки. Заметно подросла и Vesta: реализовано 5739 машин, что на 3,4% больше июльского уровня.
Семейство Largus тоже в плюсе: в минувшем месяце продано 3243 автомобиля, прирост к июлю составил 7,7%. А вот Iskra осталась на стабильных значениях – 3292 экземпляра.
Что касается внедорожников Niva, то их реализация достигла 5361 единицы.
О том, когда могут подешеветь автомобили, «За рулем» уже рассказывал.
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