Geely и Renault представили совместный гибрид мощностью 1113 л.с.

Horse Powertrain представила новую гибридную установку для внедорожников

Horse Powertrain, созданная Geely и Renault, рассекретила свежую гибридную установку. Индекс новинки – 3DHT200, а в основе сразу два электродвигателя.

Первый из них (148 л.с.) занимается в основном запуском ДВС и выработкой электричества. Второй же, на 308 л.с., обеспечивает непосредственный привод машины.

Система поддерживает три режима: полностью электрический, последовательный гибридный и параллельный. В городе при небольшой скорости бензиновый мотор фактически работает как генератор, а когда темп растет, подключается трехступенчатая трансмиссия, передающая мощность механически.

Разгон, бездорожье и конструкция

Второй электромотор раскручивается более чем до 20 000 об/мин. В компании рассчитывают, что машины с такой установкой смогут набирать первую сотню примерно за 3 секунды.

Не забыли конструкторы и про бездорожье. На колеса способна передаваться тяга до 4920 Нм, а сама система рассчитана на высокую нагрузку и малую скорость – этого запаса хватит на подъемы с углом до 45 градусов.

Помимо этого, в Horse Powertrain переработали конструкцию электродвигателя. Удельный крутящий момент вырос на 15%, удельная мощность – на 20%, при этом размеры агрегата практически не изменились.

Дебют на Galaxy Cruiser 700

Первым носителем 3DHT200 станет внедорожник Galaxy Cruiser 700. В нем установка будет дополнена отдельным электромотором на задней оси.

Суммарная мощность силовой установки может достигать 1113 л.с. Точные характеристики, впрочем, компания обещает раскрыть ближе к старту продаж.

Galaxy Cruiser 700

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