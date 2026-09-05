Очень мощный трехмоторный спорткар вышел на рынок с вполне демократичной ценой

Суперкар Denza Z от BYD начали продавать в Китае с ценой от 8,7 млн рублей

Китайский премиальный бренд Denza из структуры BYD привез к дилерам свою новинку – электрический суперкар Z. Модель на домашнем рынке доступна в трех версиях: обычное купе, спайдер и трековая Racing. Силовая установка у них одна – на 1582 л.с., а цены стартуют с 680 тыс. юаней, что примерно соответствует 8,7 млн рублей.

Denza Z

Базовое купе – серебристое, с черной крышей и стойками, имеет полуутопленные ручки дверей. Длина машины 4780 мм, колесная база – 2780 мм. Внутри усеченный спортивный руль, селектор КПП на рулевой колонке, 9-дюймовая цифровая приборка и 13-дюймовый центральный экран. Отделка салона – кожа и алькантара.

Denza Z

Трековая Racing выглядит намного агрессивнее: обвес, крупное заднее крыло, оранжевая окраска и карбоновые вставки в интерьере. Примечательная деталь именно этой версии – выдвижные дверные ручки. Такие элементы в Китае с 1 января 2027 года окажутся под запретом.

Тягу обеспечивают три электромотора: передний отдает 670 л.с., два задних вместе – 912 л.с., суммарно выходит 1582 л.с. Трековая модификация разгоняется до «сотни» за 1,96 секунды и достигает максимальных 350 км/ч.

Denza Z

Питание берет на себя аккумулятор BYD второго поколения емкостью 76 кВт·ч с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Запас энергии с 10 до 70% пополняется за пять минут. Запас хода варьируется от 380 км у Racing до 410 км у купе. Есть и рулевое управление «по проводам» без механической связи с колесами, и адаптивная подвеска с амортизаторами изменяемой жесткости. Позже производитель обещает спецверсию мощностью более 2000 л.с.

О том, чем китайские версии мировых марок отличаются от прочих, «За рулем» уже рассказывал.

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