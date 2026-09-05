На рынок вышла электрическая версия внедорожника Range Rover: особенности и цены

Land Rover выпустил электрический Range Rover Electric с ценой от 18 млн рублей

Land Rover официально показал электрический Range Rover. Минимальная цена британской версии – £154 070, это больше 18 млн рублей, а продажи на рынке Соединенного Королевства начнутся в 2027 году. Американский прайс немного ниже: $138 тыс., или около 12 млн рублей. Причем прием предзаказов на новинку уже стартовал.

Архитектура у внедорожника общая с нынешними Range Rover, оснащенными ДВС и гибридными установками. Правда, силовая начинка теперь полностью электрическая: два мотора выдают суммарно 542 л. с. Компания уверяет, что по этим показателям машина не уступает бензиновым V8. Разгон до 100 км/ч у электрокара занимает 4,3 секунды.

Тяговая батарея вмещает 118,5 кВт⋅ч и состоит из 344 призматических ячеек. Такого запаса энергии хватает примерно на 580 км пути. На подзарядку с 10 до 80% уходит всего 22 минуты, а фирменная система ThermAssist экономит до 40% энергии, уходящей на обогрев салона. Привод, разумеется, полный.

В оснащение вошли пневмоподвеска, режим езды «в одну педаль» и технология Intelligent Driveline Dynamic, которая перераспределяет тягу между осями. Внедорожные повадки никуда не делись: машина способна преодолевать броды глубиной до 35 дюймов, то есть почти 900 мм.

Собирать электрическую новинку будут на заводе в Солихалле, который ради этого прошел серьезную модернизацию. В Россию Land Rover сейчас завозят по схеме параллельного импорта, так что исключать появление Range Rover Electric на местном рынке в 2027 году не приходится.

Кстати, у JLR накопились и юридические неприятности. В США против компании подан коллективный иск из-за неисправностей мягких гибридных силовых установок на Land Rover 2019-2024 модельных годов. Истцы считают, что проблема потенциально может затрагивать тысячи автомобилей бренда.

Ранее «За рулем» рассказал, какие опции в обновленном Мерседесе теперь предлагаются за доплату.