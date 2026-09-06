Знакомый с детства перестук колес поезда: почему за границей его не слышно?

В Европе, Японии и Китае уложены бесшовные «бархатные пути» для поездов

Этот звук – мерный перестук на стыках рельсов – наверняка запомнился каждому, кто хоть раз ехал по России на поезде. Сначала он немного настораживает, но довольно быстро превращается в привычный фон и даже в колыбельную. Отправьтесь, скажем, в Европу, Японию или Китай – там поезда словно крадутся: колеса не выбивают дробь, а издают лишь тихий, ровный гул. Откуда такая разница?

Секрет прячется в том, как устроено полотно. В России железнодорожные нити до сих пор делают не сплошными, а набранными из коротких кусков с небольшими промежутками. Так поступают не от бедности: металлу нужно место, чтобы расширяться в жару и сжиматься в мороз. Без таких компенсационных зазоров путь неминуемо повело бы, и ездить по нему стало бы небезопасно. Именно на этих технологических стыках колесо и рождает тот самый удар.

За рубежом пошли иным путем: рельсы там сваривают в непрерывные нити, которые называют «бархатными путями». На гладком полотне колеса катятся без помех. Вместо раздражающей дроби остается едва уловимый металлический шелест. К тому же бесшовный путь мягче – вагон меньше раскачивается, а значит, пассажир не так устает даже после долгой дороги.

Вообще, от стука мечтали избавиться еще советские инженеры. В те годы они проводили первые опыты по сварке рельсов. Однако акустического прорыва не вышло: деревянные шпалы, на которых тогда держался путь, просто не гасили колебания.

На современных российских магистралях дерево уже не используют – его заменили железобетоном. Такие шпалы заметно устойчивее, а рельсы монтируются через резиновые прокладки: они позволяют стали менять размеры при температурных перепадах и попутно гасят вибрацию. Итог двойной: путь служит дольше, а звук поезда становится глуше.

Но забывать о старых линиях не приходится. Сеть, построенная десятилетия назад, продолжает активно эксплуатироваться, и на ней до сих пор звучит привычный с детства перестук. С такими масштабами страны он наверняка будет сопровождать путешественников еще очень долго.

Иномарки экономят даже на щелчке поворотников, а приборную панель уже делают опцией — об этом «За рулем» писал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!