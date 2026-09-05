Hyundai сделал приборную панель платной опцией на своих новых машинах

Hyundai сделал цифровую приборную панель платной опцией для Ioniq 3 и Elantra

В модельном ряду Hyundai произошло неожиданное изменение. Для начальных версий Ioniq 3 и Elantra, которую в Корее продают как Avante, отдельный щиток приборов больше не входит в базовое оснащение: дисплей перед водителем превратился в платную опцию.

Hyundai Ioniq 3

Речь идет о 9,9-дюймовом экране, который раньше должен был оказаться прямо перед глазами водителя почти сразу после покупки. Теперь, если хочется видеть приборы на привычном месте, придется либо доплачивать за этот узкий дисплей, либо выбирать комплектацию подороже. Причем на фоне такого решения особенно любопытно выглядит развитие мультимедийной системы Pleos Connect – например, у флагманского седана Grandeur центральный экран достигает 17,9 дюйма.

Hyundai Elantra

На Ioniq 3 и Elantra центральный дисплей скромнее: 12,9 или 14,6 дюйма в зависимости от версии. Но сама логика вызывает вопросы: компания делает акцент на огромные экраны мультимедиа, одновременно убирая компактную панель приборов из начальных комплектаций.

Интерьер Hyundai Ioniq 3

В Южной Корее доплата за приборный дисплей на Avante составляет 350 тыс. вон – примерно 22 тыс. рублей. Британским покупателям Ioniq 3 повезло чуть меньше: там щиток появляется только начиная со второго уровня оснащения, и в базе его не предусмотрено вовсе. Забавно, что большинство официальных пресс-материалов и рекламных изображений до сих пор показывает автомобили именно с дисплеем.

Интерьер Hyundai Elantra

Впрочем, скептикам не стоит пугаться: без отдельного щитка скорость и другие ключевые показатели не исчезнут бесследно. Они просто переедут в верхний левый угол центрального экрана. Компания ожидает, что новая медиасистема Pleos Connect к 2030 году появится примерно на 20 млн машин Hyundai, Kia и Genesis. Платформа построена на Android Automotive OS и получила голосового помощника с искусственным интеллектом. Правда, полностью сенсорным управлением все не стало: физические кнопки для климата и часто используемых функций в новых моделях сохранились.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Hyundai уже запатентовала облик будущего внедорожника.

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