Патентные изображения Hyundai раскрыли облик будущего внедорожника компании

Hyundai готовит рамный внедорожник Boulder, чтобы бросить вызов Ford Bronco

Вслед за шоу-каром Hyundai Boulder, показанным в Нью-Йорке, в сети появились патентные изображения, которые, судя по всему, являются предвестниками серийной версии этого рамного внедорожника.

Если информация подтвердится, корейский бренд намерен вплотную приблизиться к таким монстрам, как Ford Bronco и Jeep Wrangler, Toyota 4Runner и Land Rover Defender.

Массивный капот, квадратные блоки фар, огромная решетка радиатора и защитная пластина снизу создают брутальный образ, который трудно спутать с городским паркетником.

Хотя салон пока держат в секрете, ожидается, что интерьер будет выдержан в утилитарном стиле: широкие панели, крупные переключатели и пятиместная (или семиместная) компоновка. Для управления понижайкой и блокировками дифференциалов оставят физические кнопки.

Главная интрига – в технической начинке. Автопроизводитель подтвердил использование стальной рамной архитектуры, но не уточнил, будет ли она уникальной или разделит платформу с Kia Tasman. Под капотом, скорее всего, окажется 2,5-литровый турбогибрид мощностью около 330 л.с. Также в планах – подзаряжаемые гибриды и полностью электрические версии для Северной Америки. Для других рынков может найтись место и 2,2-литровому турбодизелю.

В арсенале внедорожника заявлены полный привод, блокировки обоих мостов, понижающая передача и функция разворота на месте.

Учитывая амбициозный план компании представить 36 новинок к 2030 году, остается лишь ждать официальной премьеры этого грозного «булыжника».

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