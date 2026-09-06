Представлены два новых рамных внедорожника возрожденного бренда от VAG

Компания Scout представила внедорожники Traveler Mountainside и Trail-Ready

Американский бренд Scout, который несколько лет назад вернул к жизни Volkswagen, анонсировал две модификации внедорожника Traveler. Речь о версиях Mountainside и Trail-Ready, причем обе заявлены как машины для путешествий, только с разным уклоном.

По сути, обе модификации почти полностью повторяют исходный Traveler: изменения касаются дизайна кузова, оформления салона и ряда конструктивных элементов. Так что техника у всех трех версий, вероятно, будет одинакова: два электромотора и крутящий момент до 1356 Нм. Мощность пока не раскрывается.

Mountainside явно создавалась под длительные комфортные поездки. Снаружи – лаконичный кузов с почти ровными боковинами и выразительные 22-дюймовые диски, обутые в 35-дюймовую резину для бездорожья.

Внутри Mountainside все по-премиальному: сиденья – в полуанилиновой коже, на дверях, креслах и передней панели есть клетчатые вставки. Плюс – накладки из натурального ореха, панорамное остекление и динамики с решетками из нержавеющей стали.

Trail-Ready, наоборот, рассчитана на любителей внедорожных приключений. Она получила защиту днища и порогов, 18-дюймовые диски с теми же 35-дюймовыми шинами и электрическую лебедку. Кузов – оцинкованный, бамперы новые, чтобы увеличить углы въезда и съезда, а на крыше установлен выдвижной шатер.

Интерьер Trail-Ready пока не показали; известно лишь, что в отделке соединят красно-кирпичную кожу и текстиль, имитирующий джинсовую ткань. Серийное производство обеих новинок стартует в 2027 году.

Scout Traveler – не единственный электромобиль, готовый к бездорожью: «За рулем» уже рассказывал о возможностях электрического Range Rover.

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