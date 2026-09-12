Семейный комфортабельный кемпер-«однушка» предложит внутри все удобства

Dethleffs предлагает в 2027 году 11 вариантов кемперов для семей

Немецкий бренд Dethleffs расширил специальную серию автодомов Summer Edition, делая ставку на просторные планировки для путешествий с детьми и комфортные решения для двоих – при этом цены стартуют от 28 799 € (2.9 млн рублей).

Если раньше в линейку входило всего шесть вариантов планировки, то к сезону 2027 года их число увеличится до одиннадцати.

Особое внимание производитель уделил запросам семей с детьми, добавив сразу несколько просторных «семейных» компоновок. Среди них – модель Summer Edition 530 FMK стоимостью от 28 799 евро, представляющая собой 2,3-метровый прицеп с кроватью в передней части, сдвижной обеденной зоной в центре и двумя ярусами спальных мест в корме, при этом базовая полная масса уже увеличена до двух тонн.

Также в линейку вошла модель 540 QMK шириной 2,5 метра с поперечной двуспальной кроватью в носовой части, – ее цена начинается от 29 999 евро. Флагманом семейной линейки стал Summer Edition 730 FKR длиной 9,45 метра и массой 2,5 тонны, который стоит от 36 999 евро; его главная особенность – полное разделение пространства, где спальня родителей отделена от детской зоны с продольными двухъярусными спальными местами и собственным столиком.

Для тех, кто предпочитает более роскошные варианты, предназначена модель 650 RQT длиной 8,75 метра со снаряженной массой 2,5 тонны и ценой от 37 999 евро: она предлагает круговой диван в передней части, поперечную кровать размера «queen size» в центре, отделенную шкафом и кухней, а также просторный санузел с душем в корме.

Для тех, кто планирует использовать прицеп в холодное время года, доступен зимний пакет за 3 399 евро, который включает усиленную изоляцию XPS вместо EPS и более мощный отопитель Combi.

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