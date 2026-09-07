В Китае введут новые налоги для электрокаров

В КНР ввели налог на литий-ионные тяговые батареи электрокаров и гибридов

В Китае ввели потребительский налог на литий-ионные тяговые батареи электрокаров и гибридов, с 1 сентября 2027 года он увеличится вдвое. Китай начал поэтапную отмену освобождения от налога на потребление, предполагающего тарифы на использование литиевых и литий-ионных аккумуляторных батарей. Такая льгота действовала с 2015 года.

Согласно заявлению Государственного налогового управления, с 1 сентября 2026 года на первичные литиевые элементы и литий-ионные аккумуляторы начал распространяться налог на потребление по ставке 2%. А с 1 сентября 2027 года ставка вырастет до 4%. Ранее батареи такого типа не облагались потребительским налогом. В то же время натрий-ионные и твердотельные аккумуляторы, а также топливные элементы останутся освобожденными от уплаты этого налога до 31 декабря 2028 года.

Льгота в виде снижения вдвое налога на литиевые аккумуляторы сохранится, таким образом, до сентября 2027 года, что позволит покупателям в Китае экономить около 100 долларов США (8,66 тыс. рублей) на каждом электромобиле. У казанный налог применяется не на этапе розничной продажи конечному потребителю, а на определенных этапах цепочки – при производстве батарей, при контрактной переработке и при импорте. Тем не менее, речь в конечном счете идет о росте отпускной цены на автомобиль.

Изменения в налогообложении аккумуляторов являются частью более масштабной корректировки налоговой системы Китая в отношении транспортных средств на новых источниках энергии. Так, с 2026 года в Китае вместо полного освобождения от налога на покупку автомобилей на новых источниках энергии (NEV) ввели 50-процентную льготу. В результате фактическая ставка налога составила 5% стоимости автомобиля с ограничением суммы налога в 15 000 юаней (194 000 рублей).

Как говорят эксперты, ужесточение налоговой политики может привести к росту издержек в цепочке поставок электромобилей и ускорить процесс планомерной отмены налоговых льгот для электрокаров.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о том, как китайские электрокары осваивают новые рынки.

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