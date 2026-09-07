Популярный электрокар Geely добрался до Узбекистана: цена, характеристики

Электрический хэтчбек Geely EX2 вышел на рынок Узбекистана: он стоит ₽1,74 млн

В Узбекистане появился Geely EX2 – модель, которую местным покупателям предложили в единственной версии Max. За рекомендованную цену 236,6 млн сумов (в пересчете – около 1,74 млн российских рублей) можно получить довольно богатый набор опций.

Для самой Geely эта модель не нова: в Китае она продается с октября 2024 года под названием Xingyuan и к сегодняшнему дню разошлась тиражом более 800 тыс. экземпляров. Причем в 2025-м и в первом полугодии 2026-го именно этот хетчбэк был абсолютным бестселлером китайского рынка.

Похоже, на внутреннем успехе компания останавливаться не собирается. EX2 уже добрался до Беларуси и Казахстана, а теперь пришел и в Узбекистан. В зарубежных продажах модель играет роль одного из главных локомотивов Geely.

Комплектация Max: экокожа, камеры и мультимедиа

В единственной версии Max снаружи – 16-дюймовые колесные диски, а в салоне – обивка из экокожи, атмосферная подсветка и беспроводная зарядка для смартфона. Водительское кресло регулируется электроприводом, руль и передние сиденья оснащены обогревом.

Штатная мультимедиа включает 14,6-дюймовый сенсорный экран и цифровую приборку на 8,8 дюйма, есть поддержка Apple CarPlay. Для облегчения парковки предусмотрены камеры кругового обзора и задние парктроники, а звук создают шесть динамиков. Безопасность обеспечивают фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности, плюс адаптивный круиз-контроль с автоматическим экстренным торможением и предупреждением о выходе из полосы.

Отдельная приятная мелочь – комплектный набор для зарядки. Вместе с машиной дают настенное зарядное устройство мощностью 7 кВт и кабель V2L, позволяющий подключить к электромобилю электрочайник или проектор.

Цены Geely EX2 в Узбекистане, Беларуси и Казахстане

Если сравнивать с соседними рынками, узбекские 236,6 млн сумов находятся не в конце списка: в Беларуси версия Max стоит 49,9 тыс. белорусских рублей, или 190,8 млн сумов / 1,4 млн российских рублей.

А вот Казахстан оказался заметно дороже: там аналогичный хетчбэк оценили в 9,79 млн тенге. Пересчет дает 254,6 млн сумов либо 1,87 млн российских рублей.

То есть Узбекистан занимает среднюю позицию между Минском и Астаной: белорусский вариант дешевле, казахстанский – дороже.

Габариты, багажник и динамика Geely EX2

По габаритам EX2 – компактный хетчбэк: 4135 мм в длину, 1805 мм в ширину и 1580 мм в высоту. Колесная база достигает 2650 мм, клиренс – 160 мм, снаряженная масса – 1300 кг. Сзади установлена независимая многорычажная подвеска, спереди – стойки МакФерсон.

Geely EX2

Для своих размеров машина неплохо использует пространство: стандартный багажник на 375 литров вырастает до 1320 литров при сложенном заднем ряде. Плюс отдельный отсек на 70 литров спрятан под капотом, а вместо обычного вещевого ящика на центральной консоли стоит выдвижной бокс объемом 10 литров.

За движение отвечает электромотор на задней оси, выдающий 122 л.с. Питается он от батареи емкостью 39,4 кВт·ч, чего хватает на 325 км по циклу WLTP. Если использовать терминал постоянного тока до 70 кВт, то на восстановление заряда с 30% до 80% уходит 21 минута. С места до сотни хетчбэк разгоняется за 10,2 секунды.

Geely EX2

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