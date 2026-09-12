BYD выпустит новый внедорожник с продвинутым комплексом автономного управления

Новый BYD Fang Cheng Bao Ti6: габариты, версии и премьера в ноябре в Гуанчжоу

Внедорожная линейка Fang Cheng Bao (она же Formula Leopard) пока состоит из двух моделей – Ti5 и Ti7. Однако BYD явно решила не останавливаться: в разработке находится промежуточный вариант, и, по всей видимости, он позаимствует у Ti7 не только техническую базу, но и электронику. Речь идет о прототипе Ti6, который уже попал в объективы тестеров.

BYD Fang Cheng Bao Ti6 на тестах

Судя по опубликованным данным китайского канала Difen Zhijia в WeChat, по форме кузова Ti6 сильно напоминает Ti7. Габариты новинки таковы: длина 4805 мм, ширина 1960 мм и высота 1880 мм; колесная база достигает 2810 мм. Любопытно, что Ti6 длиннее старшего брата, но при этом ниже и уже его.

BYD Fang Cheng Bao Ti7

В салоне, скорее всего, будет пять мест – как и подобает городскому внедорожнику. На крыше прототипа заметен лидар, а это верный признак наличия системы автономного управления. Если Ti6 получит такой же комплекс, как у Ti7, то сможет самостоятельно перемещаться по городу в различных сценариях.

Что касается силовой установки, официальной информации нет. Но с большой долей вероятности модель выйдет в двух исполнениях – гибридном и электрическом, с одним либо двумя электромоторами. Похоже, схему позаимствуют у Ti7, так что унификация будет высокой.

Ожидается, что премьера состоится в ноябре – площадкой может стать автосалон в Гуанчжоу.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о премьере «люксовой Волги», а теперь в центре внимания новинка BYD Ti6.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!