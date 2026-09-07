Стали известны ориентировочные цены на «люксовую Волгу»

Кроссовер Geely Monjaro Plus получил пневмоподвеску и полноуправляемое шасси

Кроссовер Monjaro Plus, позиционируемый как новый флагман всего модельного ряда Geely, получил пневмоподвеску и подруливающую заднюю ось.

Фактически являясь развитием стандартного Geely Monjaro (который в РФ стал основой для Volga K50), Monjaro Plus метит в совершенно иной класс. Полноуправляемое шасси – действительно люксовая фишка, присущая, например, новейшему флагманскому Li L9 Livis. Помимо поворотных задних колес (поворачиваются до 10°) и пневмоподвески, Monjaro Plus имеет комплекс активных ассистентов на базе 27 сенсоров и лидара на крыше.

А еще благодаря использованию электронной архитектуры GEEA 4.0, Monjaro Plus поддерживает функцию FOTA – то есть умеет обновлять «по воздуху» не только мультимедийку и навигацию, но и тормозную систему, рулевое управление, логику работы силовой установки и электронных помощников. До этого подобное тоже использовалось только на электромобилях и гибридах топ-сегмента.

Пара сравнений с обычным Monjaro: габаритная длина Monjaro Plus выросла на 185 мм, при этом радиус разворота уменьшился с 5,7 до 4,88 м. Компоновка «плюса» исключительно пятиместная, а коэффициент полезного использования салона – 85,2%, один из высочайших на данный момент.

Цены – пока лишь ориентировочные: от 200 тысяч юаней, то есть 2,6 млн рублей. Обычный Монжаро в КНР стоит 139,7–179,7 тысячи юаней, что эквивалентно 1,8–2,3 млн рублей. Отмечается, что вероятность появления Monjaro Plus на глобальных рынка довольно высока... Под каким именем и за какие деньги ждем в РФ?

Ранее «За рулем» рассказал, как обычный Monjaro в образе новой Волги чувствует себя на бездорожье.