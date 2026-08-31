Люксовая Волга? Вот как выглядит Geely Monjaro Plus

Кроссовер Geely Monjaro Plus показался на официальных рендерах

Компания Geely опубликовала официальные изображения кроссовера Monjaro Plus.

По сравнению со стандартным Monjaro, который в России послужил основной для модели Volga K50, кроссовер Monjaro Plus на 185 мм длиннее, 65 мм шире и 80 мм выше, а колесная база раздвинулась на 55 мм. Точные размеры новинки: 4955 х 1960 х 1769 мм при колесной базе 2900 мм. Снаряженная масса – от 1860 до 2065 кг в зависимости от версии. Салон – строго пятиместный. Колесные диски – 20 или 21" в нескольких вариантах дизайна.

Колесные диски, двухцветная окраска, традиционный китайский символ на задних стойках – эти детали говорят о заявке на премиальность. Не обошлось без хайтека: лидар на крыше, камеры мониторинга слепых зон в передних крыльях, радар миллиметрового диапазона в решетке радиатора.

Силовая установка – в двух вариантах: 2.0 турбо на 290 л.с. и традиционный незаряжаемый гибрид из 2.0 турбо на 218 л.с. и электромотора на 313 л.с. Прочие детали пока не раскрываются – дождемся 5 сентября, когда пройдет официальная премьера.

Ранее «За рулем» рассказал, что Geely показала интерьер гибридного Monjaro EM-i.