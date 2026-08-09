«Старший брат» Monjaro: новый флагманский кроссовер Geely полностью рассекречен

Раскрыты все характеристики нового флагманского кроссовера Geely Monjaro Plus

Новый Geely Monjaro Plus перестал быть секретом – китайский минпром официально раскрыл его облик и данные, одобрив запуск серийного производства.

Раньше модель мелькала на тестах под индексом KX21, будучи плотно закутанной в камуфляж. На внутреннем рынке КНР кроссовер будет продаваться как Xingyue L Plus. Визуально его легко спутать с обычным Monjaro: та же крупная решетка с вертикальными ламелями, узнаваемая оптика и единая световая полоса.

Geely Monjaro Plus

Вот только масштаб тут совсем иной – по габаритам новинка дотянулась до 5 метров: 4955 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1769 мм в высоту. Для сравнения, стандартный Monjaro короче на 185 мм, у же на 65 мм и ниже на целых 80 мм. При колесной базе в 2900 мм это серьезная заявка на флагманский статус.

По сути, автомобиль оказался близок к гибридному Galaxy M8, хотя изначально предполагалось его родство с более крупной моделью Galaxy M9. Однако Monjaro Plus вышел чуть компактнее своего «смешанного» собрата, что вовсе не умаляет его внушительного присутствия на дороге.

Колеса в топ-версиях получились огромными – 21 дюйм, обутые в резину размерностью 245/45. Начальные исполнения, правда, обойдутся дисками попроще на 20 дюймов. Снаряженная масса плавает от 1860 до 2065 кг, полная же составляет 2495-2525 кг, все зависит от выбранной начинки. На крыше красуется лидар, завязанный на комплекс ассистентов G-ASD G-Pilot H5, плюс автомобиль предлагает панорамный верх, выдвижные электропороги и круговой обзор. Интересно, что при таких размерах внутри все равно пять мест, а не семь – комфорт поставили выше пассажировместимости.

Geely Monjaro Plus

Что касается моторов, то здесь приготовили два пути. Бензиновая версия удивляет мощностью: 2-литровый турбоагрегат BHE20-PFZ от Aurobay выдает фантастические для «двушки» 290 лошадиных сил. Машина способна разогнаться до 210 км/ч, доступен как передний, так и полный привод. Переднеприводный вариант расходует 7,97 литра на 100 км пути, а вот аппетиты полноприводной модификации пока не раскрыты. Коробка передач официально тоже пока за кадром, но логично предположить классический 8-ступенчатый автомат.

Гибрид i-HEV делает ставку не на зарядку от розетки, а на самоподзаряд. Здесь трудится связка из 2-литрового турбомотора BHE20-EFZ мощностью 218 л.с. и электродвигателя с впечатляющими 313 л.с. Производитель заявляет, что без включения ДВС кроссовер способен ехать на скоростях до 66 км/ч и покрывает до 80% времени в городском цикле на чистом электричестве, что отлично экономит топливо. Максимальная скорость такого агрегата ограничена 190 км/ч, про тип привода – тишина.

Кстати, углы въезда и съезда у кроссовера составляют 19 и 21 градус соответственно, так что легкое бездорожье ему по зубам. Заметно, что производитель готовит очень сбалансированного игрока для верхнего сегмента рынка.

О еще одном кроссовере, который готовится к российским продажам, «За рулем» уже рассказывал.

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