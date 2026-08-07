Семь мест, 92-й бензин и расход 7,5 литра — новый кроссовер скоро появится в РФ

Представительство VGV объявило характеристики кроссовера U70 Plus для рынка РФ

Семиместный кроссовер VGV U70 Plus выйдет на российский рынок в сентябре – представительство марки, наконец-то, рассекретило его технические характеристики.

Правда, цены и конкретные комплектации пока держат в секрете – их обещают назвать позже.

VGV U70 Plus

Под капотом у новинки – 1,5-литровый турбомотор с непосредственным впрыском. Он выдает 146 лошадиных сил и укладывается в нормы Евро-5.

На выбор предложат либо классическую 6-ступенчатую механику, либо 7-ступенчатый робот с двойным мокрым сцеплением. Кстати, мотор адаптирован для 92-го бензина, а смешанный расход заявлен на уровне 7,5 литра на сотню – вместе с 58-литровым баком это сулит неплохой запас хода.

Подвеска – традиционный МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Что касается багажника, то в семиместной версии он варьируется от скромных 201 л до внушительных 1800 л, если сложить спинки второго и третьего рядов. Клиренс – 200 мм, радиус разворота – 5,75 метра.

Интерьер VGV U70 Plus

Сама марка VGV дебютировала в России в конце 2024 года, и сейчас в ее гамме есть кроссоверы U70 Pro (от 2,58 млн рублей) и U75 Plus (от 3 млн рублей).

В тот же день, 6 августа, Geely рассекретила цены на новую версию своего EX5 – модификация EM-R станет третьей в линейке после чистого электромобиля и гибрида EX5 EM-i, бензиновый двигатель которого при необходимости подключается к передней оси.

О старте продаж Geely EX5 в России «За рулем» рассказывал.

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