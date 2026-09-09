Оснащен намного богаче, чем стоит: новый кроссовер чуть дороже 2 млн рублей

Выпущен Skynomad N70 — гибридный кроссовер суббренда Xiaomi для дальних поездок

Xiaomi выводит на рынок отдельную линию гибридных автомобилей для дальних поездок – суббренд Skynomad. Первой моделью в этой гамме становится кроссовер N70. В компании его уже называют второй ключевой линейкой автоподразделения после полностью электрических SU7 и YU7.

Skynomad N70

Под капотом у новинки гибридная установка. Несколько электромоторов совместно выдают 422 л.с., а энергию им поставляет 1,5-литровый бензиновый агрегат. Покупатель сможет выбрать батарею на 52 или 76 кВт·ч – от этого напрямую зависит, сколько кроссовер проедет без запуска ДВС. Максимальный запас хода на чистой электротяге достигает 505 км.

Skynomad N70

В салоне N70 управление практически всем функционалом завязано на мультимедийную систему. Крышу прорезают две панорамные секции. Передние сиденья при этом умеют разворачиваться на 180 градусов, так что пассажиры первого ряда могут спокойно общаться с теми, кто сидит сзади.

Главный расчет сделан на туристические дальнобойные маршруты: именно для таких поездок и создавался Skynomad. Это первый суббренд Xiaomi, и его появление явно расширяет охват компании – теперь под одним зонтиком оказываются и электрические модели, и гибриды.

Интерьер Skynomad N70

О ценах на еще один китайский кроссовер «За рулем» рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!