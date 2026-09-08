Tenet Plus L4: объявлены цены на кроссовер с прищуром «дикой кошки»

Две версии городского SUV Tenet Plus L4 оценили в 2,54 и 2,69 млн рублей

Российский бренд Tenet Plus раскрыл цены на свой новый городской кроссовер L4.

Внешность Tenet Plus L4 не оставит равнодушным: агрессивная решетка радиатора с бриллиантовым узором и узкие светодиодные фары, напоминающие прищур хищника, подчеркивают SUV-характер.

Tenet Plus L4

Модель появится в двух версиях: «Стайл» с рекомендованной стоимостью 2 540 000 рублей и более насыщенной «Элегант» за 2 690 000 рублей.

Под капотом новинки 1,5-литровый турбомотор TCI, выдающий 147 л.с. и 225 Н*м крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а привод здесь исключительно передний.

В основе автомобиля лежит модульная платформа PMA, которая относит его к компактному C-классу. При габаритах 4,5 метра в длину и колесной базе 2,7 метра кроссовер маневренный в потоке и просторный внутри. Кузов на 73% состоит из высокопрочной стали, что обеспечивает надежную защиту при непредвиденных ситуациях.

Уже в начальной комплектации «Стайл» водитель получит цифровую панель на 8,8 дюйма и крупный вертикальный тачскрин мультимедиа диагональю 13,2 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В оснащении модели также бесключевой доступ, круиз-контроль, полный набор электронных систем стабилизации (ABS, ESP, TCS) и даже функции помощи при спуске и подъеме. Зимний пакет с подогревом руля и кресел, а также дистанционный запуск мотора входят в базовую версию.

В топ-версии «Элегант» добавлен панорамный люк с электроприводом, электрорегулировка сиденья водителя и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт. Особого внимания заслуживает камера кругового обзора 540° и расширенный набор ассистентов безопасности, среди которых контроль слепых зон, помощь при смене полосы и защита от столкновения при движении задним ходом.

Официальная дата появления модели у дилеров будет объявлена позже.

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