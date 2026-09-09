Осень! Три неписаных правила, спасающих жизни
«За рулем» рассказал о привычках водителя, делающих осеннюю езду безопасной
Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев поделился важными правилами при езде на автомобиле в осеннюю пору.
- Перед лужей неизвестной глубины снижайте скорость.
- Пешеходы в капюшонах, с зонтиками или в наушниках иногда ничего не видят и не слышат.
- В дворовых проездах из-за любого дерева, автомобиля и столба может выбежать ребенок – это может произойти в любой сезон, но становится особенно опасным осенью, когда видимость снижается из-за погодных условий и сокращенного светового дня, а тормозной путь на мокром асфальте становится длиннее.
Эти слова вы не найдете в ПДД – в эту, безусловно, важную книгу всех житейских ситуаций, увы, не вписать.
Другие важные знания, которых нет в Правилах – в новой статье «За рулем»!
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