Осень! Три неписаных правила, спасающих жизни

«За рулем» рассказал о привычках водителя, делающих осеннюю езду безопасной

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев поделился важными правилами при езде на автомобиле в осеннюю пору.

Перед лужей неизвестной глубины снижайте скорость.

Пешеходы в капюшонах, с зонтиками или в наушниках иногда ничего не видят и не слышат.

В дворовых проездах из-за любого дерева, автомобиля и столба может выбежать ребенок – это может произойти в любой сезон, но становится особенно опасным осенью, когда видимость снижается из-за погодных условий и сокращенного светового дня, а тормозной путь на мокром асфальте становится длиннее.

Эти слова вы не найдете в ПДД – в эту, безусловно, важную книгу всех житейских ситуаций, увы, не вписать.

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