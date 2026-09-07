Ездим «по понятиям»: 10 неписаных правил

Эксперт Зиновьв раскрыл главный секрет безопасной езды

Несовершенство ПДД побуждает автомобилистов формулировать и доводить до сведения широкой общественности неписаные правила. В совокупности их несколько десятков.

Самое древнее и известное – ДДД, «дай дорогу дураку».

Суть: пропусти неадекватного водителя и вообще держись от него подальше.

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Вот еще несколько не менее полезных:

1. Не обгоняйте вереницу из нескольких фур. Лучше выждать, пока они «рассосутся». Затяжные обгоны опаснее коротких.

2. Дайте место тому, кто вас обгоняет.

3. Не тормозите резко перед большегрузами – у них другой тормозной путь. И избегайте маневров в их «мертвых зонах», у грузовиков она впереди справа.

4. Не занимайтесь перестроениями в пробке. Скорее всего, будет только хуже – перестроения в заторе снижают «коллективную» скорость.

5. При ожидании возможности повернуть налево не поворачивайте колеса заранее.

6. Перед лужей неизвестной глубины снижайте скорость.

7. Пешеходы в капюшонах, с зонтиками или в наушниках иногда ничего не видят и не слышат.

8. В дворовых проездах из-за любого дерева, автомобиля и столба может выбежать ребенок.

9. Скорость потока – самая безопасная в плотном трафике.

10. Не переоценивайте свои способности и опыт.

Как правильно действовать после ДТП, «За рулем» уже рассказывал.

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