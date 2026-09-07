Ездим «по понятиям»: 10 неписаных правил
Несовершенство ПДД побуждает автомобилистов формулировать и доводить до сведения широкой общественности неписаные правила. В совокупности их несколько десятков.
Самое древнее и известное – ДДД, «дай дорогу дураку».
Суть: пропусти неадекватного водителя и вообще держись от него подальше.
Вот еще несколько не менее полезных:
1. Не обгоняйте вереницу из нескольких фур. Лучше выждать, пока они «рассосутся». Затяжные обгоны опаснее коротких.
2. Дайте место тому, кто вас обгоняет.
3. Не тормозите резко перед большегрузами – у них другой тормозной путь. И избегайте маневров в их «мертвых зонах», у грузовиков она впереди справа.
4. Не занимайтесь перестроениями в пробке. Скорее всего, будет только хуже – перестроения в заторе снижают «коллективную» скорость.
5. При ожидании возможности повернуть налево не поворачивайте колеса заранее.
6. Перед лужей неизвестной глубины снижайте скорость.
7. Пешеходы в капюшонах, с зонтиками или в наушниках иногда ничего не видят и не слышат.
8. В дворовых проездах из-за любого дерева, автомобиля и столба может выбежать ребенок.
9. Скорость потока – самая безопасная в плотном трафике.
10. Не переоценивайте свои способности и опыт.
Как правильно действовать после ДТП, «За рулем» уже рассказывал.
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