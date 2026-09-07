Конфликт левой полосы, необъезжаемый грузовик... — разбираем неясности в ПДД

Пункты Правил дорожного движения, которые надо уточнить

Правила дорожного движения вроде бы постоянно совершенствуют, в том числе уточняются различные формулировки. По загадочным причинам они всё равно остаются неидеальными, причем количество двусмысленных пунктов с годами почему-то растет.

Успешно ездить это не мешает, но неясности беспокоят, и во многих ситуациях порождают вопросы. Найти ответы, читая только ПДД, подчас крайне сложно.

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Убрать или оставить?

Пункт 2.5 предписывает при ДТП остановить и не трогать с места транспортное средство. Пункт 2.6 при ДТП требует освободить проезжую часть.

Когда нет пострадавших, то освободить ее необходимо, «если движению других транспортных средств создается препятствие». Фактически препятствие создается в любом случае, кроме как если автомобили участников «освободили дорогу» непосредственно в ходе ДТП.

Когда пострадавшие есть и при этом «движение других транспортных средств невозможно», водитель тоже обязан освободить проезжую часть и «принять все возможные меры к организации объезда места происшествия». Что тут более приоритетно – не написано.

Смысл в целом ясен: желательно ничего не менять на месте ДТП. Но в большинстве случаев поменять придется, дабы минимизировать помехи движению. Какая-то недосказанность во всём этом есть, и хорошо бы всё толково переписать. Может быть, пункт 2.5 убрать вовсе, а добавить четкие алгоритмы действий для двух вариантов ДТП – с пострадавшими и без.

Необъезжаемый грузовик

В Правилах ничего нет о том, как грамотно, ничего не нарушив, объехать место аварии или иное препятствие. Хотя это очень распространенная ­ситуация.

Двухполосная загородная дорога со сплошной линией разметки. На ней стоит грузовик с включенной аварийкой и выставленным знаком (или канистрой) аварийной остановки. Это то, что видит водитель, подъехавший сзади. Сколько грузовик будет стоять – неизвестно. Езда по обочине запрещена (штраф 2250 рублей). Выезд через сплошную на встречную полосу при объезде препятствия – тоже (1500–2250 рублей).

Что делать? Первый легитимный вариант – заглушить двигатель и ждать, пока грузовик (или яму, или упавшее дерево) уберут. Лучше даже запарковаться на обочине, если нет запрещающих знаков. Второй – сдавать задним ходом до места, где можно поехать в другом направлении.

Оба варианта попахивают маразмом, а потому в реальности никто так не делает. По сути, всех объехавших грузовик можно штрафовать. До тех пор, пока в ПДД не пропишут разумный порядок действий.

Правильная скорость

Огромное число аварий связано с нарушением пункта 10.1, где говорится о выборе правильной скорости (на них приходится около четверти погибших). Водитель должен учесть интенсивность трафика, особенности транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость.

Пункт 2.7 запрещает управлять машиной в болезненном состоянии. Запрет бессмысленный – без пояснений, что считается болезненным состоянием, а что нет. Насморк? Геморрой? Артрит? Критерии в законах не прописаны.

К неприятностям приводит несоответствие скорости конкретным условиям движения. Всё тут логично и понятно, кроме того, какие именно скорости для каких условий следует считать верными. Правило знают все, кто сдавал на права, но обычно только саму формулировку, без конкретики. И повезло тем, кто практические занятия проходил зимой – инструктор, может, что-то объяснял.

А вот в британском Дорожном кодексе вождению в неблагоприятных погодных условиях посвящены целых 12 пунктов. Досконально разжевано не только что и как, но и почему.

Как обгонять

То же самое – с обгонами. ПДД излагают, в основном, только запреты и ограничения. Но умалчивают о том, как безопасно произвести обгон – начиная с расположения автомобиля на дороге.

Программа обучения в автошколах не предусматривает практики на загородных дорогах – выпускники ни разу не совершали классический обгон фуры. Водительский же опыт накапливается долго. И часто – по примеру других водителей, которые тоже знают только то, что написано в ПДД.

Регулировщиков в последние годы мы чаще всего встречаем в формате дорожных рабочих – на ремонтных участках. Сигналы, описанные в ПДД, они практически не используют. Да мы и сами их смутно помним.

В том же британском кодексе, между тем, есть очень полезные сведения. Например, совет при ожидании возможности для обгона не прижиматься сзади к крупногабаритным транспортным средствам – ухудшается обзор. И оставлять пространство для возвращения в свой ряд тем, кто уже начал обгон, если они обнаружили, что не успевают его завершить.

Пространство упомянуто и в наших ПДД, но пункт 9.11 касается почему-то только транспортных средств длиной свыше 7 метров.

Чет и нечет

Знаки 3.29 и 3.30, запрещающие стоянку в нечетные и четные числа месяца, на безопасность движения не влияют. Придуманы сугубо для оптимизации уборки дорог. И попутно отравляют жизнь тем, кто живет на улицах, оснащенных такими знаками.

Надо постоянно помнить, какое завтра число, и вовремя (в период с 21 до 24 часов) переставлять машину на другую сторону. Иначе ее непременно увезут на штрафстоянку.

Есть подозрение, что знаки 3.29 и 3.30 используют в основном для того, чтобы выполнить действие, обозначенное вспомогательной табличкой 8.24.

Возможно, эти знаки где-то действительно полезны коммунальщикам. Но, обратите внимание, на всех улицах, где стоянка разрешена без ограничений по дням, уборку ведь тоже благополучно проводят. Нам точно жизненно необходимы знаки 3.29 и 3.30? Или без них можно обойтись?

Конфликт левой полосы

Пункт 9.4 запрещает занимать левую полосу движения при свободных правых. Вместе с тем, поворот налево разрешено завершать в любой из попутных полос. Как правило, водители и поворачивают из крайней левой в крайнюю левую. А на многих перекрестках это даже определено вспомогательной разметкой, и она отправляет именно в полосу, которую запрещено занимать при свободных правых.

Некоторое противоречие присутствует. Никаких проблем оно, впрочем, не доставляет. По крайней мере, сейчас, когда за необоснованное пребывание в левом ряду не ловят и не штрафуют – за исключением злостного препятствования движению спецтранспорта. Хотя и могут – на 2250 рублей.

Путь к идеалу

Это далеко не полный перечень того, что в Правилах хотелось бы переосмыслить и доработать. Наверное, совершенный текст создать нереально. Но, по крайней мере, ключевые моменты, влияющие на безопасность, должны быть растолкованы предельно четко. Даже если потребуется еще десять или двадцать разделов.

И уж раз нашлось место толкованию термина «опасное вождение» и кто может быть регулировщиком согласно постановлениям таким-то (зачем водителям это знать?), то и для всего другого обязательно найдется. Надо только ­захотеть.

Главные секреты безопасной езды – по этой ссылке.

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