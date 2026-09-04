Небывалый рост ДТП на встречке: виновники и вопросы

Аварий на встречной полосе в 2026 году стало больше на 45% – антирекорд!

Первое полугодие 2026 года можно считать благополучным: число ДТП с погибшими и пострадавшими в целом по стране уменьшилось на 3,2%. Росавтодор отчитался, что на дорогах федеральной сети обстановка еще лучше: аварий меньше на 6,4%, а смертность снизилась на 10,4%.

Озадачивает тот факт, что на 45% больше произошло происшествий, связанных с выездом на встречную полосу. В них погибли 529 человек (+30%) и пострадали около трех тысяч (+47%).

В дорожной статистике редчайший случай, когда какой-то показатель за короткий период времени изменяется столь резко. И феномен «встречки» еще предстоит объяснить. Пока же даны только первичные оценки.

Где и почему

Аварий на встречной полосе стало больше в 25 регионах. Лидеры по количеству таких происшествий – Московская и Кировская области, Ставропольский край. Но наивысший прирост – восьмикратный! – отмечен там, где раньше ДТП этого вида случались нечасто: например, в Ленинградской области и Красноярском крае.

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Эксперты указывают две возможные основные причины: снежная зима и плохая организация движения в местах дорожного ремонта и строительства. Фактор зимы выглядит более реалистичным, ибо нынче даже в Ставрополье снега выпало выше нормы. Ремонт же, в общем, процесс повседневный, и организация движения в местах дорожных работ вроде не могла упасть ниже стандартного плинтуса.

ГИБДД же традиционно дает «свои» причины: участившиеся выезды на встречку в запрещенных местах и ошибки при выполнении обгона. С этим можно поспорить.

Влияет ли состояние покрытия в зимние месяцы на аварийность? На этот счет есть данные НЦ БДД для периода декабрь-февраль. Отметим, что наихудший эффект зимой дают сухие чистые дороги – тяжесть последствий ДТП на них наивысшая. Очевидно, дело в скоростях, на которых происходят аварии.

Снег или обгоны?

По итогам 2024 года Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ представил углубленный анализ ДТП на встречной полосе.

Подавляющее большинство аварий на встречке происходит на двухполосных дорогах – около 87%. И 68% столкновений случается в местах, где выезд из правой полосы разрешен. Но самое интересное: лишь 21,7% ДТП – результат неудачного обгона. А свыше 70% аварий не связаны с совершением какого-либо маневра.

В отчете, к сожалению, не указаны обстоятельства, по которым транспортные средства оказались на встречной полосе, не выполняя при этом обгон или поворот налево. Но тут вариантов немного: иногда попытка объехать внезапно обнаруженное препятствие, но чаще потеря водителем ориентиров или контроля над машиной.

И то, и другое действительно могут спровоцировать погодные условия – снег заметает разметку, дорога местами становится неоднородно скользкой. И в снегопады дорожники обрабатывать ее не успевают.

Однако в ПДД есть требование выбирать скорость движения с учетом конкретных условий. Так что, в конечном итоге, к ДТП приводят не снег и не дорожники, а скорее водители. В том числе заснувшие и нетрезвые. Хотя декабрь, январь и февраль в предыдущие годы действительно давали около 30–35% всех ДТП на встречной полосе.

Выводы

Вообще-то они уже сделаны: необходимо установить еще больше ограждений для разделения потоков, катафотов и сигнальных столбиков. Особенно на двухполосных дорогах.

Но всё это будет бессмысленно без наведения порядка в головах автомобилистов. А это работа куда более масштабная и не дающая мгновенных результатов – нужны годы. Разделить же все двухполосные дороги непробиваемыми барьерами в нашей огромной стране нереально – во всём обозримом будущем. А нам в нем предстоит жить.

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