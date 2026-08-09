Что водители делают не так? Рейтинг самых дорогих ошибок

Названы типичные ошибки, приводящие к ДТП

Главная причина аварий не меняется десятилетиями: ошибочные и необдуманные действия водителей (87% ДТП, здесь и далее – данные НЦ БДД МВД России). У пешеходов и прочих участников дорожного движения роли менее заметные.

Неправильная скорость

Наибольший отрицательный эффект дает не превышение допустимой скорости, а ее несоответствие конкретным условиям – при плохой видимости, скользком покрытии и прочих помехах обзору. На счету «несоответствия» – 25,1% погибших (в 2025 году).

Водитель просто теряет контроль над автомобилем. А результат может быть разным. Чаще всего это съезд с дороги. Само собой, большинство таких аварий – вне населенных пунктов, тяжесть последствий в них очень высокая. Чаще всего водители увлекаются «несоответствием» в июле, августе и декабре. А самые насыщенные дни – суббота и воскресенье.

Доля ДТП, связанных с нарушением скоростного режима







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Неправильный обгон

На втором месте по числу погибших – выезды на встречную полосу (23,7%). Иногда это следствие сна за рулем или потери ориентации. Но в большинстве – плохо просчитанный, авантюрный обгон.

В 63,9% случаев, приведших к аварии, выезд произведен в разрешенном месте, на прямых (80,9%), горизонтальных (90%) и хорошо просматриваемых участках. Наибольшее число таких ДТП – в светлое время суток (68,5%) вне населенных пунктов.

Самые опасные дни – пятница и суббота (спешим на отдых?). Самые опасные месяцы – зимние: декабрь, январь и февраль. В 21,4% ДТП на встречке отмечены «неудовлетворительные дорожные условия». Самое распространенное (53%) – отсутствие или плохая различимость разметки. Причем это не связано с выпавшим снегом, ибо недостатки зимнего содержания – отдельный пункт в статистике.

Количество ДТП из-за основных видов нарушений (2025)

Причина ДТП Число ДТП Число погибших Тяжесть последствий* Несоответствие скорости конкретным условиям 23 939 3501 10,4 Несоблюдение очередности проезда 22 107 1011 3,2 Нарушение правил расположения 12 819 1782 9,8 Неверный выбор дистанции 11 917 781 4,7 Нарушение правил проезда пешеходного перехода 10 608 544 4,9 Выезд на полосу встречного движения 9884 3310 16,5

* Доля погибших среди всех пострадавших.

Неправильная очередность

Несоблюдение очередности проезда – это игнорирование требования уступить дорогу на перекрестках, переходах или при перестроении. Тяжесть последствий невысока, но велика доля разбитых машин и ДТП с пострадавшими (17,2%). То есть каждая шестая авария происходит из-за того, что кто-то кому-то не уступил.

Оправдание «я его не видел» применимо только в отдельных случаях. В большинстве видели, но не сочли нужным пропустить. Или вообще не смотрели.

Неправильное расположение

С нарушением правил расположения транспортных средств на проезжей части связаны 10% ДТП. Но вклад их весом – почти 13% погибших.

Вариантов, попадающих под эту трактовку, много: проехать по обочине, «выделенке» или разделительной полосе, занять две полосы вместо одной. К авариям чаще приводят недостаточный боковой интервал при обгонах и поворот не из того ряда.

Что может произойти, когда машина появляется там, где ее не ожидают – понимает, наверное, каждый. Или нет?

Неправильная дистанция

Можно сказать, это разновидность «неправильного расположения». Тем не менее, неверный выбор дистанции выделяют особняком: 9,3% ДТП из-за того, что кто-то не успел отреагировать на препятствие. Типичный пример – аварии-«паровозики», когда в тормозящую машину сзади въезжают еще несколько.

В плотном городском потоке выдержать разумную дистанцию подчас невозможно. Если же кто-то на загородных скоростях держит 10–20 м, это признак выключенного инстинкта самосохранения. А включать его необходимо. Хотя бы потому, что переднюю часть машины чинить сложнее и дороже, чем заднюю.

Для автомобилистов это самый важный инстинкт. И без него лучше не садиться за руль – для всеобщего блага.

Ранее «За рулем» рассказывал о мерах по повыщению безопасности на дорогах РФ, которые предусматривает новая государственная Стратегия.

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