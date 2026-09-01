Штраф с неба — вы серьезно? Названы 3 уязвимости дронов ГИБДД

Новая идея: штрафовать водителей в автоматическом режиме с беспилотников, оснащенных камерами

Ассоциация ОКО предлагает с помощью летающих беспилотников автоматически фиксировать выезд на встречку и езду по обочине, отправляя штрафы по почте. По аналогии со стационарными камерами. Однако в таком виде это в наши дни совершенно неприемлемо.

Первая проблема – это реакция водителей. Дрон ГИБДД (кстати, а как это понять?), летящий на большой скорости в сторону машины, может быть воспринят неправильно, например, как провокация или угроза. Особенно в приграничных областях. Водитель может получить стресс, резко затормозить или вовсе свернуть в кювет, на встречку, выпрыгнуть из машины, уходя от преследования. Дорожная камера должна быть понятной и предсказуемой – а неопознанный летающий объект над головой таким пока не является.

Вторая проблема – доказательства нарушения. С обочиной всё более понятно: видно, что автомобиль находится вне проезжей части, и при удачном ракурсе можно прочитать номер. Но с обгоном по встречке всё сложнее. Если разметка стерта, отсутствует, скрыта грязью или снегом, как доказать, что машина выехала именно на встречную полосу? Или то, что конкретно в этом месте действовал знак «Обгон запрещен»? Дрон движется, угол меняется, перспектива искажается, высота колеблется, а для штрафа нужна четкая юридическая фиксация.

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Третья проблема – номер. С высоты он неразличим. Чтобы его прочитать, дрону придется снижаться и подлетать. Но такое преследование уже меняет ситуацию: дрон перестает быть нейтральным наблюдателем, может влиять на дорожную обстановку и разрушать доказательную цепочку. Не говоря уже о реакции водителей, о чем сказано выше.

Есть и практический вопрос.

Если дрон просто висит над участком и снимает нарушения, он становится «висящей в воздухе камерой». Но тогда почему в этом опасном месте не поставить более дешевый, понятный и юридически отработанный стационарный комплекс фиксации?

Да, стационарная камера требует установки, подключения, обслуживания, согласований. Зато она понятна юридически, понятна водителям. Её можно сертифицировать, внести в реестр, проверить, откалибровать, привязать к координатам, предупредить водителей в навигаторе. Она не летает, не пугает водителей своим приближением, не меняет ракурс в процессе фиксации и не создает ощущения преследования. И не требует обслуживающего экипажа.

За и против

Полностью отрицать пользу дронов нельзя. ГИБДД уже применяла их в 2022–2023 годах в 29 регионах и выявила около 35 тысяч нарушений – в основном выезды на встречку и движение по обочине. Но тогда схема была ручной: дрон лишь фиксировал нарушение, затем инспекторы останавливали машину и оформляли протокол. Предупреждающие знаки и щиты действительно работали на повышение дисциплины и снижали аварийность на отдельных участках.

Я не против новых технологий. Наоборот: чем больше умных, точных и законных инструментов на страже безопасности, тем лучше. Но технология не должна опережать право и здравый смысл. Сначала нужно обеспечить юридическую чистоту, техническую надежность, прозрачность для водителей и понятную доказательную базу. И только после этого обсуждать массовые «письма счастья» с неба.

Иначе штраф будет приходить не потому, что нарушение доказано, а потому, что где-то сверху «показалось». А бремя доказательства своей правоты всегда будет лежать на плечах водителя, ибо в случае с автоматической фиксацией нарушений ПДД действует презумпция виновности водителя.

У камеры в памяти зашито, что на этом участке дороги сплошная линия разметки. Утверждаешь, что она стерлась, а знака не было?

Попробуй докажи!

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