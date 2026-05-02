А вы знали, что в России есть продвинутая система поиска нарушителей?

Эксперт «За рулем» рассказал о возможностях системы «Паутина»

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Читал про систему« Паутина», которая выявляет водителей без ОСАГО. Что это?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

А вы знали, что в России есть продвинутая система поиска нарушителей?

– «Паутина» введена в строй в 2022 году: данные со всех камер фиксации нарушений стали поступать в единую базу. На тот момент система охватывала 42 региона, сейчас – почти все.

Изначальные задачи «Паутины»: оперативный розыск угнанных автомобилей и нарушителей, скрывшихся с места ДТП, вычисление номеров‑двойников. Сотрудник МВД (ГАИ) по номерному знаку может получить информацию о месте, времени, скорости проезда автомобиля.

А вот обучение выявлению машин, на которые не оформлен полис ОСАГО, затянулось. Одна из причин: ждали, пока Госдума пропишет в КоАП РФ предельное количество штрафов «за ОСАГО» в сутки. После доработки программного обеспечения вновь объявленный срок запуска автоматического начисления штрафов за отсутствие ОСАГО – 1 сентября 2026 года.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Порядок и особенности фиксаций нарушений ПДД описаны тут .

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Зиновьев Сергей
Фото:Depositphotos и «За рулем»
02.05.2026 
