В России большое число дорожных камер устарело

«ОКО»: в России множество камер не распознают опасные нарушения ПДД

Российские власти стараются тратить все больше на дорожные камеры – госзакупки таких комплексов и сопутствующих услуг по итогам 2025 года достигли 30,8 млрд рублей. Но вот парадокс: по-настоящему современного оборудования на трассах до сих пор не хватает. В ассоциации «ОКО», объединяющей производителей и операторов систем фотовидеофиксации, Autonews.ru рассказали, что проблема заключается в огромном парке устаревших устройств.

Эксперты подсчитали: немалая часть камер на дорогах эксплуатируется дольше семи лет. Их начинка просто не умеет распознавать нарушения, которые напрямую влияют на тяжесть ДТП. О чем идет речь? О самых распространенных опасностях: водитель болтает по телефону, не пристегнулся или, того хуже, не пропускает пешехода на «зебре». Именно эти пункты старая техника фиксировать не в состоянии.

Впрочем, в «ОКО» подчеркивают: сами по себе камеры – едва ли не главный инструмент для того, чтобы дисциплинировать водителей. Большинство автомобилистов, по данным организации, заметно строже соблюдают правила именно на тех отрезках, где висят комплексы. Но простая «измерилка скорости» тут уже не работает – нужны многофункциональные решения.

«Поэтому регионам важно закупать современные многофункциональные комплексы, а не просто "измерители скорости" – только так растущие бюджеты на фотовидеофиксацию конвертируются в реальное снижение смертности на дорогах», – пояснили в организации.

Амбициозные планы у властей действительно есть: новая Стратегия безопасности дорожного движения предполагает сокращение числа погибших в 1,5 раза к 2030-му и вдвое – к 2036 году (относительно 2023-го). Без жесткого контроля соблюдения ПДД эти цели просто нереальны, уверены в «ОКО». Именно этим и объясняют в ассоциации растущие суммы в закупочных контрактах.

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