Европротокол или вызываем ГАИ? 5 правильных шагов после ДТП

Как правильно действовать после ДТП: инструкция для водителей

В первые минуты после ДТП многие водители теряются и действуют на эмоциях, из-за чего могут допустить ошибки, которые впоследствии осложнят оформление и получение страховой выплаты. Особенно непросто тем, кто столкнулся с такой ситуацией впервые.

Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека в Авито Авто, рассказал об основных ошибках и выделил ключевые шаги, которые важно предпринять в первые 15 минут после аварии.

Шаг 1. Остановитесь и обеспечьте безопасность

Когда произошло ДТП, самое главное – не паниковать и не суетиться, думать «холодной головой». Остановите автомобиль, включите аварийную сигнализацию и оцените обстановку вокруг.

Перед выходом из машины наденьте светоотражающий жилет. Выйдите из автомобиля, выставьте знак аварийной остановки:

в населенном пункте — не менее чем в 15 метрах от автомобиля;

за его пределами — не менее чем в 30 метрах.

Главная задача на этом этапе – сделать место ДТП заметным для других участников движения и предотвратить новые столкновения.

Частая ошибка: выходить из машины, не убедившись, что это безопасно, или ставить знак аварийной остановки слишком близко к месту происшествия. В такой ситуации другие водители могут не успеть среагировать.

Шаг 2. Проверьте, есть ли пострадавшие

Оцените состояние всех участников аварии: водителей других транспортных средств, пассажиров и пешеходов, если они были вовлечены в происшествие.

При наличии пострадавших необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103 или единому номеру экстренных служб 112. Если вы владеете навыками первой помощи, окажите ее до приезда медиков.

Не рекомендуется самостоятельно перемещать тяжело пострадавших без крайней необходимости.

Частая ошибка: не вызывать скорую помощь, если человек говорит, что чувствует себя нормально. Некоторые последствия аварии проявляются не сразу, поэтому медицинская помощь может понадобиться даже при внешне незначительных травмах.

Шаг 3. Решите вопрос с оформлением ДТП

Разберитесь в обстоятельствах

Первым делом стоит установить виновного и потерпевшего, а также число участников столкновения. Проверьте, не затронуты ли случайные машины, городские объекты или сторонние лица.

Самое простое — вызвать аварийного комиссара

Если вы впервые столкнулись с ДТП, не уверены в порядке оформления документов или хотите избежать ошибок при фиксации происшествия, можно обратиться к аварийному комиссару. Найти такого специалиста можно, например, на платформе Авито, или же обратиться в свою страховую компанию, если в условиях договора такая услуга включена. Аварийный комиссар поможет зафиксировать обстоятельства ДТП, оформит документы и при необходимости вызовет ГИБДД. После всех формальностей комиссар подскажет порядок дальнейших действия для обращения в страховую.

В некоторых случаях – например, если специалист работает от страховой компании, – он может самостоятельно передать необходимые документы страховщику. Важно учитывать, что такие услуги обычно оказываются на платной основе, если иное не предусмотрено условиями страхового полиса.

Частая ошибка: полностью полагаться на аварийного комиссара и не проверять документы перед подписанием. Даже если оформлением занимается специалист, водителю важно внимательно ознакомиться со всеми материалами.

Самое быстрое — оформить с помощью европротокола

Как отмечают эксперты страховой компании «Согласие», многие автомобилисты зачастую не знают, что вызывать инспекторов ГИБДД необязательно: при ряде условий аварию можно зафиксировать без их участия — с помощью европротокола. Такой способ гораздо быстрее, но здесь нужно одновременное соблюдение нескольких условий.

«Возможность оформить ДТП с помощью европротокола есть в случае, когда в аварии участвуют только две машины, у обоих водителей действуют полисы ОСАГО, нет пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры, а размер ущерба не превышает установленных лимитов. Также стороны должны согласиться на оформление европротокола. И конечно, ДТП должно произойти на территории России — за границей ОСАГО не работает», — рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов.

Бумажный или электронный европротокол — в чем разница

Допускается как классическая распечатка, так и цифровое заполнение. Бумажный вариант используют исключительно при полном согласии сторон по вопросу вины. Такой бланк удобно взять заранее у страховой компании или скачать с сайта и распечатать.

Заполнить электронную версию европротокола можно в приложениях «Госуслуги Авто» или «Помощник ОСАГО».

Какую выплату можно получить по европротоколу?

До 400 000 ₽ — есть фотографии ДТП и у сторон нет споров по обстоятельствам и повреждениям.

До 200 000 ₽ — есть фотографии места ДТП, но мнения участников разошлись.

До 100 000 ₽ — фотографий нет и ДТП оформили на бумажном бланке.

Заполненный европротокол необходимо передать в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней с момента аварии. Нарушение этого срока — основание для отказа в выплате.

Альтернатива — вызвать сотрудников ГИБДД

Оформление европротокола — это право водителей, а не обязанность. Участники ДТП всегда могут вызвать сотрудников ГИБДД для оформления аварии. Однако есть ситуации, когда без инспектора не обойтись. В таких случаях получить выплату по европротоколу не получится.

Это касается ДТП, в которых:

у одного из водителей нет ОСАГО;

повреждено имущество третьих лиц (столб, дорожный знак, отбойник, припаркованный автомобиль);

сумма ущерба превышает лимит европротокола;

есть пострадавшие.

Как вызвать сотрудников ГИБДД

Позвоните по номеру 102 или 112.

Назовите диспетчеру точное место происшествия (улица, ориентиры, направление движения).

Опишите характер ситуации, наличие пострадавших, количество участников и любые детали, которые могут быть важны для сотрудников.

Ни в коем случае не кладите трубку, пока не получите подтверждение о том, что вызов принят.

Шаг 4. Зафиксируйте обстоятельства ДТП и обменяйтесь данными

Сделайте фотографии и запишите видео общего плана места ДТП, расположения автомобилей, повреждений, государственных номеров, дорожных знаков, разметки, светофоров и следов торможения. Если установлен видеорегистратор – сохраните запись отдельно.

Одновременно стоит обменяться с другими участниками ДТП:

контактными данными;

информацией из водительских удостоверений;

сведениями о полисах ОСАГО;

данными автомобилей.

Если рядом есть очевидцы, запишите их контакты. Свидетели особенно важны в спорных ситуациях, когда участники по-разному оценивают обстоятельства аварии. Дополнительным доказательством также могут стать записи с камер наблюдения или видеорегистраторов других автомобилей.

Не спорьте с другими участниками на эмоциях – они мешают объективно оценить ситуацию и могут привести к конфликтам.

Частая ошибка: фотографировать только повреждения автомобилей и не фиксировать общий план, дорожную обстановку, знаки и разметку. Без этих материалов потом сложнее восстановить картину происшествия.

Шаг 5. Освободите проезжую часть

Не перемещайте автомобиль до фиксации обстоятельств аварии – это может затруднить установление причин ДТП и вызвать споры между участниками. Если есть пострадавшие, спор о виновности или автомобиль не создает помех движению, перемещать его до оформления ДТП не рекомендуется. Также не стоит убирать машину до приезда ГИБДД, если сотрудники уже вызваны на место аварии.

При этом ПДД обязывает участников ДТП убрать автомобили с проезжей части, если они препятствуют движению других транспортных средств. Но перед этим обязательно нужно зафиксировать положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию.

При этом участникам ДТП не следует оставаться на проезжей части. Лучше отойти в безопасное место, например на обочину или за дорожное ограждение. Однако ни в коем случае не покидайте место ДТП — это может повлечь серьезную административную ответственность или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Помните, что кратковременное перемещение автомобиля на безопасное расстояние с целью предотвращения вторичных аварий не считается попыткой скрыться с места ДТП.

Что делать дальше

После того как место ДТП зафиксировано, документы оформлены и вопрос с перемещением автомобилей решен, остается дождаться сотрудников ГИБДД либо завершить оформление по европротоколу. Затем необходимо обратиться в страховую компанию, предоставить все необходимые документы и следовать дальнейшим инструкциям по урегулированию страхового случая. Главное — сохранять все материалы, связанные с аварией: фотографии, видеозаписи, документы и контакты свидетелей, они могут понадобиться при рассмотрении страхового случая или возникновении спорных ситуаций.

Что полезно всегда возить в машине

Даже опытные водители не застрахованы от аварий и непредвиденных ситуаций на дороге. Помимо обязательных аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, важно также иметь в автомобиле светоотражающий жилет, пусковые провода, буксировочный трос, стеклобой и фонарик.

Почему важно правильно оформить ДТП

После оформления аварии стоит убедиться, что все обстоятельства происшествия отражены корректно. Неточности в документах или ошибочное описание повреждений могут создать сложности не только при урегулировании страхового случая, но и в будущем, при продаже автомобиля.

«Многие водители воспринимают ДТП как разовую неприятность, однако информация о происшествии остается в истории автомобиля и может повлиять на его дальнейшую продажу. Информация об авариях формирует историю автомобиля и в дальнейшем учитывается покупателями при проверке машины через специализированные сервисы, такие как Автотека. Поэтому важно внимательно относиться к оформлению происшествия и следить за корректностью всех документов», – отмечает Дмитрий Крылов.