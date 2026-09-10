Полный привод и больше 1000 км без дозаправки: новый кроссовер появится в России

Changan готовит к выходу в РФ гибридный Deepal S09 с запасом хода 1000 км

Самая крупная модель в электрифицированной линейке Deepal – кроссовер S09 – в ближайшее время доберется до российских дилеров. Changan уже занимается подготовкой новинки к локальному запуску, хотя конкретные сроки пока держит в секрете.

Технически S09 построен вокруг последовательной гибридной схемы. Полуторалитровый турбированный бензиновый двигатель здесь задействован исключительно как генератор: он подпитывает аккумулятор, тогда как за привод всех четырех колес отвечают электромоторы. Суммарно кроссовер способен проехать свыше 1000 километров, причем чисто на электротяге – до 210 километров по циклу NEDC.

Deepal S09

Особого внимания заслуживает батарея емкостью 40,18 кВт·ч. С 30 до 80% ее можно зарядить всего за четверть часа, а функция V2L позволяет использовать машину как источник питания для внешних приборов. Между прочим, производитель предусмотрел и неплохой запас практичности: пятиместное исполнение имеет багажник на 650 литров, который при сложенных сиденьях вырастает до 2310 литров, а двухуровневый пол упрощает перевозку негабарита.

В гамме заявлены пяти– и шестиместная модификации. В более вместительной версии второй ряд занимают два раздельных капитанских кресла, а сзади расположен полноценный третий ряд – комфорт при перевозке пассажиров заметно выше обычного. Что касается безопасности, здесь адаптивный круиз-контроль, слежение за полосой, контроль слепых зон и система автоматического торможения. Дополняют картину камеры кругового обзора с режимом «прозрачное шасси», восемь подушек и «ЭРА-ГЛОНАСС».

Зимняя эксплуатация тоже продумана: подогреваются лобовое стекло, форсунки омывателя, руль и сиденья всех рядов. Правда, стоимость автомобиля, набор комплектаций и точная дата начала продаж остаются неизвестными – официальные подробности Changan пообещал раскрыть позже.

Такие характеристики для китайских кроссоверов уже не редкость: ранее «За рулем» рассказывал о неожиданной новинке Avatr.

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