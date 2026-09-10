Новейший рамный внедорожник Geely готовится к выходу на рынок: когда ждать в РФ?

Гибридный Geely Galaxy Cruiser 700 официально выйдет на рынок 15 сентября

Geely готовится к мировой премьере внедорожника Galaxy Cruiser 700. Дебют состоится уже 15 сентября. В основе Galaxy Cruiser 700 лежит платформа GTA с интегрированной рамой. Габариты у машины серьезные: 5085 мм в длину при колесной базе 2900 мм. По сути, это один из самых просторных внедорожников в своем классе.

Geely Galaxy Cruiser 700

Внутри помещаются пятеро. Зато и оснащение под стать размерам – понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, плюс режимы краба и танкового разворота. Где-нибудь на разбитой грунтовке такой набор явно не лишний. В реальности именно он и делает автомобиль пригодным для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

Интерьер Geely Galaxy Cruiser 700

Под капотом – параллельный гибрид. Турбомотор объемом 1,5 или 2,0 литра трудится вместе с тремя электродвигателями. В топовой версии отдача системы доходит до 1129 лошадиных сил, а на одной зарядке электромобильная часть позволяет проехать 305 километров.

Не исключено, что со временем машина доберется и до России.

О другом китайском рамном внедорожнике, который уже добрался до России, «За рулем» рассказал.

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