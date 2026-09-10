Впервые за пределами Китая: предсерийный рамный внедорожник уже в России

Трехдверный предсерийный BAW 212 T10 с 252-сильным мотором привезли в Россию

В команду BAW Russia поступил один из предсерийных прототипов BAW 212 T10 – всего их изготовлено два. Трехдверный внедорожник отправят на испытания, причем это первый случай, когда новинка оказалась за рубежом, вдали от китайского завода.

Однако радоваться рано: машина не серийная, впереди зимний старт производства и возможные корректировки комплектации. Официальные цены пока не обнародованы ни в Китае, ни в России.

BAW 212 T10

В основе новинки – уже знакомый по нашему рынку пятидверный BAW T01, но с укороченной колесной базой и уменьшенным кузовом. Длина трехдверки составляет 4416 мм, а расстояние между осями – 2570 мм, что на 290 мм меньше, чем у донора.

Дизайн остался верен ретроэстетике: угловатые грани кузова, круглые фары и характерная фара-искатель на левом переднем крыле. Крыша при этом жесткая и несъемная, хотя многие рассчитывали на мягкий верх.

Задняя дверь у автомобиля выполнена из двух секций: остекление откидывается кверху, а нижняя часть распахивается вбок, одновременно удерживая полноразмерное запасное колесо.

Силовая установка на прототипе – 2,0-литровый бензиновый агрегат с отдачей 252 л.с. В паре с ним работают восьмидиапазонная автоматическая коробка и жестко подключаемый полный привод.

Позже для трехдверной версии обещают и дизель: двухлитровый турбомотор Foton, развивающий 170 л.с. и 415 Нм крутящего момента.

Впрочем, все это пока касается предсерийного образца – его технические показатели и оснащение могут измениться ближе к началу продаж. Нет сомнений, что интерес к модели в России высокий, но окончательные цифры появятся лишь после официальной премьеры.

Впрочем, BAW не единственный новый рамный внедорожник, появившийся в России: об одном из них «За рулем» уже рассказывал.

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