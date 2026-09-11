Судьба Belgee X50 с турбомотором на российском рынке

Продажи кроссоверов Belgee X50 с 3-цилиндровым турбомотором 1.5 почти завершены

Продажи кроссовера Belgee X50 с трехцилиндровым турбомотором 1.5 в России фактически подошли к концу.

Как выяснили « Китайские автомобили», в августе на учет было поставлено всего 40 таких машин – данные подтвердили в компании «Автостат Инфо». Для сравнения: за тот же месяц россияне зарегистрировали 2887 обновленных Belgee X50+.

Найти дорестайлинговый X50 теперь непросто. На классифайдах удалось обнаружить лишь около полутора десятков таких автомобилей, а на официальном сайте в разделе «Автомобили в наличии» их и вовсе нет. Похоже, дилеры распродают последние экземпляры из складских запасов.

При этом сама марка не отказывается от «старого» дизайна – накануне она начала принимать заказы на X50 с атмосферным двигателем 1.5 мощностью 122 л.с. в паре с классическим автоматом.

Цены и комплектации обещают раскрыть позднее, но уже понятно, что такая версия будет дешевле актуального X50+. Так что у покупателей появляется выбор: доплатить за обновленную модель или сэкономить, взяв проверенную временем связку атмосферного мотора и автомата.

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