Чуть дороже 1,5 млн рублей: начались продажи экономичного мощного седана

В Китае начались продажи электрического седана Geely Galaxy TT

Базовая версия Geely Galaxy TT уже щеголяет 800-вольтовой архитектурой – обычно такая достается технике классом выше. Разгон до первой сотни в двухмоторном исполнении занимает 3,8 секунды.

Первые четыре модификации обходятся задним электромотором на 333 лошадиные силы.

Geely Galaxy TT

Топовая Ultra устроена по-другому: полный привод плюс два двигателя, а суммарная отдача доходит до 578 лошадиных сил.

По размерам седан близок к крупным бизнес-классам: 4999 миллиметров в длину, 1919 – в ширину, 1479 – в высоту. Колесная база растянута до 2920 миллиметров.

Шасси здесь алюминиевое. Спереди установлена двухрычажная подвеска, сзади – усиленная пятирычажная.

Интерьер Geely Galaxy TT

В салоне предусмотрели 37 ниш для хранения разных вещей.

О еще одной новинке Geely для России «За рулем» уже рассказывал в материале о полноприводной версии популярного кроссовера.

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