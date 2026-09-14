Чуть дороже 1,5 млн рублей: начались продажи экономичного мощного седана
Базовая версия Geely Galaxy TT уже щеголяет 800-вольтовой архитектурой – обычно такая достается технике классом выше. Разгон до первой сотни в двухмоторном исполнении занимает 3,8 секунды.
Первые четыре модификации обходятся задним электромотором на 333 лошадиные силы.
Топовая Ultra устроена по-другому: полный привод плюс два двигателя, а суммарная отдача доходит до 578 лошадиных сил.
По размерам седан близок к крупным бизнес-классам: 4999 миллиметров в длину, 1919 – в ширину, 1479 – в высоту. Колесная база растянута до 2920 миллиметров.
Шасси здесь алюминиевое. Спереди установлена двухрычажная подвеска, сзади – усиленная пятирычажная.
В салоне предусмотрели 37 ниш для хранения разных вещей.
О еще одной новинке Geely для России «За рулем» уже рассказывал в материале о полноприводной версии популярного кроссовера.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube