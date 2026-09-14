В России в продаже найден отличный городской автомобиль чуть дороже миллиона

Частная фирма из Ижевска продает ситикар Changan Lumin с ценой от 1,2 млн рублей

Китайским покупателям забавный 3,3-метровый хэтчбек предлагают сразу в трех вариантах исполнения. Ценник колеблется от 48 000 до 63 000 юаней – по нынешнему курсу это примерно 420-550 тысяч рублей.

В России все иначе: доставка и таможенная очистка поднимают минимальную стоимость ситикара до 1,2 млн рублей.

Ровно столько за машину из ближайших поставок просит частная фирма из Ижевска. Что получает клиент за эти деньги? Хэтчбек в версии Treasure pure love с двигателем на 48 л.с. и запасом хода 205 км. Мультимедиа и кондиционер идут в базовом оснащении.

Московская компания готова предложить аналогичный экземпляр, зато с батареей на 305 км. И запросит за него на 200 тысяч рублей больше.

Напомним, Changan Lumin построен на платформе EPA0. Двигатель у него расположен на передней оси. А по длине ситикар сопоставим с Daewoo Matiz.

О том, какие китайские модели уже продают в России, «За рулем» рассказывал.

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