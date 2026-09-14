Эти «китайцы» в Европе нарасхват: некоторые из них продают и в России

Перечислены китайские автомобили, которые популярны в разных странах Европы

Китайские бренды по-прежнему чувствуют себя на российском рынке очень уверенно. По подсчетам « Автостата», за семь месяцев 2026 года на них пришлось 40,9% всех проданных машин. Немало и так называемых новых отечественных марок, под которыми фактически продаются те же автомобили из КНР, только с другой эмблемой.

Интерес к такой технике высок не только у нас. Китайские автомобили хорошо продаются и в других странах – от Европы до Японии.

Великобритания: Jaecoo 7

В августе среди китайских моделей на британском рынке первенство взял кроссовер Jaecoo 7. Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) насчитало 2022 проданных экземпляра. В общем зачете этого хватило для второй строчки: впереди оказался лишь Ford Puma с 2795 машинами.

Британцам машину предлагают с бензиновым мотором 1,6 литра на 147 л.с., есть и несколько гибридных вариантов. Минимальный ценник – £29 210, то есть примерно 3,4 млн руб.

У нас продается локализованная версия этой модели под маркой Jeland. За нее просят от 2 849 000 руб.

Испания и Польша: MG ZS и MG HS

Испанский топ-10 самых популярных автомобилей августа 2026 года принял сразу несколько машин из КНР. Лучшей среди них, по сведениям Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), оказался кроссовер MG ZS – 1319 единиц за месяц и шестая позиция в общем рейтинге. Позади остались, в частности, Toyota CH-R, Hyundai Tucson, Toyota Yaris Cross и еще один представитель Китая – BYD Atto 2.

В Испании модель продают в гибридном исполнении за €22 990 (2,3 млн руб.). Российским покупателям MG ZS обходится в 2 849 000 руб. Кстати, машины этой марки послужили донорами для новой линейки М «Москвича».

Польские водители тоже присматриваются к MG: кроссовер HS вошел в топ-15 с результатом 440 проданных машин. Под капотом – 1,5-литровый ДВС на 170 л.с., доступны и гибридные версии.

Цены в Польше начинаются от 109 900 злотых (чуть больше 2,5 млн руб.) и доходят до 163 500 злотых (3,8 млн руб.). В России MG HS стоит 3,3 млн руб., а его клон «Москвич М70» – 3,1 млн руб.

Италия: Leapmotor T03

Самым востребованным китайским автомобилем Италии по итогам августа стал электрический хетчбэк Leapmotor T03. Ассоциация национальной автомобильной промышленности (ANFIA) зафиксировала взрывной рост продаж – плюс 1234%. Всего итальянцы купили 22 548 китайских ситикаров, а T03 занял шестое место в общем рейтинге и оказался единственной машиной из КНР в топ-10.

Этот миниатюрный хетчбэк размером с Оку доступен в вариантах на 54, 75 и 109 л.с. Прайс стартует с €18 900 (около 1,9 млн руб.), но с учетом скидок и госпрограмм может упасть до €4900 (примерно 500 тыс. руб.).

Официально Leapmotor в России не представлен. Впрочем, T03 продают дилеры и частные продавцы по предзаказу, правда, без указания цен.

Норвегия: BYD Atto 3 Evo

Норвежский рынок в августе почти целиком принадлежал электромобилям – их доля достигла 98,7%. Место в топ-10 нашлось и китайцу: Норвежская дорожная федерация впервые включила в рейтинг кроссовер BYD Atto 3 Evo 4x4, он же Yuan Plus. Результат – 393 проданных машины и шестая строчка.

Европейский дебют модели состоялся лишь в феврале 2026 года. Полноприводная версия получила два электромотора суммарной мощностью 449 л.с. Минимальная цена – 389 900 крон (примерно 3,6 млн руб.).

В Россию автомобили BYD попадают по альтернативным каналам, но Atto 3 Evo у дилеров сейчас в наличии нет.

Германия: BYD лидирует

В Германии китайские производители в августе тоже нарастили продажи. Федеральное управление автомобильного транспорта страны сообщает: лучший результат среди компаний из КНР у BYD – 5256 автомобилей за месяц. В модельном зачете первым идет электрический кроссовер BYD Seal U (1466 машин).

Премьера этой модели прошла в 2023 году на Мюнхенском автосалоне, а внешность для нее рисовал бывший дизайнер Audi Вольфганг Эггер. Базовая комплектация Comfort оценивается почти в €43 тыс. (около 4,3 млн руб.).

В России такой автомобиль не продается.

Дания: Xpeng G6 в топ-10

Датский авторынок тоже живет электрокарами. Компанию Skoda, Toyota, Tesla и Volkswagen в десятке самых популярных моделей составил китайский кроссовер Xpeng G6 с 342 проданными автомобилями. Он, между прочим, оставил позади BMW ix3.

В Дании G6 продают в двух исполнениях. Базовая заднеприводная версия оснащена одним электромотором на 296 л.с., топовая получила два двигателя общей отдачей 487 л.с. Стоимость варьируется от 299 995 до 379 995 крон (от 4 млн до 5,1 млн руб.).

До конца осени Xpeng G6 с сервисами «Яндекса» официально появится в продаже в России.

Япония: BYD Racco среди лидеров

Японский рынок держится за местные бренды, но китайцам все же удалось зацепиться – в рейтинг попал электрокар BYD Racco. Он обошел Mazda Scrum Wagon, Subaru Pleo и Mitsubishi Town Box, а продажи начались только в июле 2026 года.

BYD Racco – первый китайский кей-кар, созданный специально для Японии. Вдобавок это самая дальнобойная машина в своем сегменте: на одном заряде она проезжает рекордные для страны 320 км. Цены стартуют от ¥1 950 000 (около 2 млн руб.).

В России эта модель для покупки недоступна.

О том, как этот кроссовер набирает популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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