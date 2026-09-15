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Мощный мотор и огромный багажник: новый кроссовер Geely показали на фото

Премьера обновленного кроссовера Geely EX5 состоится 21 сентября

В Китае сняли обновленный Geely EX5 без камуфляжа – за несколько дней до официальной премьеры, назначенной на 21 сентября. Снимки разошлись по сети и показали, чем новинка отличается от прежней версии.

Geely EX5
Geely EX5

Переделку кроссовера, судя по всему, затеяли серьезную: конструкция машины заметно переработана. Сильнее всего в глаза бросается багажник – его объем вырос, прибавка составила 70 л.

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Досталось и технической части. Силовая установка у обновленного EX5 новая, а отдача достигает 300 л.с.

Что еще поменялось в экстерьере и салоне, станет ясно ближе к дате премьеры – сейчас о деталях можно судить в основном по фотографиям.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о новой модификации этого кроссовера с полным приводом.

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Источник:  Авто Mail
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