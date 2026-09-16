Новая модификация этого кроссовера оказалась дешевле предыдущих: за счет чего?

На рынок вышел новый электрокроссовер Denza N8L с ценой от 3,78 млн рублей

Китайская марка Denza объявила цены на новый электрический кроссовер N8L – от 299 800 юаней. Если пересчитать по действующему курсу, выходит примерно 3,78 млн рублей. Причем за электромобиль просят на 20 000 юаней меньше, чем за его гибридного собрата.

Часть экономии объясняется просто: под кузовом трудится один электромотор, а не три, как можно было бы ожидать от модели такого размера. Отдача при этом заявлена солидная – до 503 л.с. Батарею поставили емкостью более 130 кВтч, и ее хватает примерно на 960 км без подзарядки. Среди крупных кроссоверов такой результат пока в числе лучших.

Denza N8L

Габариты тоже внушительные: 5200 мм в длину, 1999 мм в ширину, 1820 мм в высоту, колесная база – 3075 мм. Но интереснее другое: новый аккумулятор наполняется с 10% до 97% всего за 9 минут. В своем классе это рекорд. Для сравнения: Nio ES8 на ту же процедуру тратит около 20 минут.

Правда, отказ от трех моторов лишил кроссовер системы перераспределения тяги. Зато адаптивное шасси, амортизаторы с постоянным демпфированием и бортовая электроника уверенно держат машину на скользкой дороге и неплохо сглаживают неровности – комфорт на высоте.

Интерьер Denza N8L

Что до оснащения, здесь китайцы не поскупились. Установлена последняя версия комплекса автономного управления BYD, поддерживающая разные сценарии автоматического вождения. В салоне – шесть кожаных сидений, проекционный дисплей с дополненной реальностью, зеркало заднего вида с потоковой трансляцией картинки с кормовой камеры и холодильник. Мультимедиа дополнена искусственным интеллектом: он распознает голосовые команды, а заодно умеет планировать маршруты, управлять «умным» домом и решать задачи посложнее.

О том, как китайские компании меняют подход к технике, «За рулем» уже рассказывал.

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