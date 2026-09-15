Качество, а не количество: китайцы меняют стратегию производства автомобилей

80% жалоб владельцев новых авто в Китае приходятся на дефекты

Несколько лет китайский автопром жил в режиме гонки: новинка за новинкой, обновления каждые полгода, ценовые атаки. Теперь концерны КНР пересматривают приоритеты – во главу угла ставят качество, а не число моделей. Прихотью это назвать нельзя: шаг вынужденный, и причины у него вполне конкретные.

Статистика второго квартала 2026 года показывает масштаб проблемы. Порядка 80% обращений владельцев новых машин в Китае связаны с дефектами. В списке претензий – неисправности: выходят из строя рулевые механизмы, тормозные системы, элементы подвески, электрооборудование, а также кузовные детали, качество которых оставляет желать лучшего.

Сокращенный цикл разработки: год вместо пяти

Корни ситуации – в лихорадке, охватившей отрасль после того, как массовым стал выпуск гибридов и электромобилей. Желание обогнать конкурентов заставило производителей ужать цикл создания новой модели с трех-пяти лет до полутора лет, а кое-где и до года. Натурные испытания при этом нередко подменяли компьютерным моделированием, а отдельные этапы проверки просто пропускали.

Гонка за количеством ударила и по деньгам. Однотипные модели заполнили рынок, система ценообразования обвалилась, а борьба за клиента съела прибыль отрасли.

Реагировать властям КНР пришлось – такие тенденции угрожали всей автомобильной промышленности страны. С февраля 2026 года регулятор ввел целый ряд жестких мер.

Кто выигрывает от нового курса

Рынок уже меняется. Производители наперебой говорят о необходимости испытаний на долговечность, резервирования систем помощи водителю и строгих проверок конструкции.

Правда, как отмечают специалисты «Автовзгляда», адаптация к новому курсу идет неравномерно. Крупные компании с солидным «багажом знаний» уверенно перехватывают инициативу: наращивают инвестиции в исследования и разработки, пересматривают темпы запуска новинок, делают ставку на системное качество. Бренды, выросшие из совместных предприятий с зарубежными партнерами, тоже возвращаются в лидеры – опираясь на многолетний опыт.

Тяжелее всего небольшим игрокам. Ужесточение контроля, растущие затраты на исследования и необходимость лавировать между скоростью запуска продуктов и качеством при ограниченных ресурсах сужают их возможности.

Зато разворот отрасли в сторону качества совпадает с настроениями покупателей в КНР. Люди устали от ценовых войн и бесконечных обновлений моделей. Долговечность машины и стоимость ее эксплуатации для них теперь важнее количества функций.

О том, какие китайские кроссоверы набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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