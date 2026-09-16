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У бренда Атом появятся новые модели — вот что известно

Игорь Поваразднюк: В 2027 году будем прорабатывать варианты новых моделей Атом

Помимо базовой, в будущем российская марка Атом представит новые модели.

Об этом стало известно из сообщения генерального директора АО «Кама» Игоря Поваразднюка.

В планах компании-разработчика на 2027 год – проработка нескольких вариантов новых моделей, которые будут базироваться на оригинальной архитектуре Атома, рассказал Поваразднюк. Кроме того, в течение ближайшего года авторам проекта предстоит сосредоточиться и на существенном расширении цифровых функций базовой модели.

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«В ближайший год мы фокусируемся на том, чтобы объем цифровых функций на текущем автомобиле нарастить достаточно значительно, на цифровом развитии текущего электромобиля. В течение 2027 года будем прорабатывать уже варианты потенциальных новых моделей на базе созданной платформы», – отметил руководитель АО «Кама».

Как ранее сообщал «За рулем», на заводе Москвич запустилось серийное производство Атома – по планам компании, будут собирать до 20 машин в смену и постепенно наращивать этот темп.

Источник:  ТАСС
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