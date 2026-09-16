Атом наконец-то пошел в серию – подробности!

Завод «Москвич» запустил серийное производство российских электромобилей Атом

Разработчик проекта Атом, АО «Кама» объявило о переходе к массовому производству электромобилей.

Как известно, производство этих автомобилей налажено на заводе «Москвич». Как ранее сообщал «За рулем», некоторое количество машин уже передано клиентам и встало на учет, хотя официального старта серийной сборки доселе не объявлялось. Полностью оригинальную отечественную конструкцию разрабатывали с 2021 года, первым конкретным сроком запуска сборки назывался 2025 год, но в итоге дату перенесли.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Как я вам уже рассказывал, тестовая сборка была запущена еще в прошлом году. В течение этого года с конвейера начали сходить товарные машины, а в ближайшее время компания планирует выйти на темп до 20 автомобилей за одну производственную смену и продолжить постепенное наращивание объемов выпуска в 2027 году.

Производство Атомов ведут по полному технологическому циклу. Он включает мелкоузловую сварку кузова, окраску, антикоррозионную обработку, сборку готового автомобиля, настройку и регулировку механической части, конфигурирование и калибровку электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.

Запас хода Атома составляет до 500 км по циклу WLTC. Электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7 секунд. Тяговую батарею и электропривод будут выпускать структуры Росатома.

Длина Атома – 3995 мм, колесная база – 2635 мм, привод задний. Главная особенность кузова – распашные двери без центральной стойки. Оснащение – шесть подушек безопасности, парктроники, двухзонный климат-контроль, цифровое зеркало заднего вида, беспроводная зарядка на два смартфона, комбинированная отделка сидений (ткань и экокожа), 7-дюймовый сенсорный экран на рулевом колесе, проекционный дисплей, система кругового обзора. Цена машины в предзаказе составляла 3,98 млн рублей и 3,06 при покупке в кредит.

«На данный момент бренд отечественных электромобилей Атом подписал договоры с 26 сервисными партнерами в восьми городах России и планирует расширить сеть до 16 городов к 2027 году, а к 2029 году – до 48 городов», – цитирует ТАСС пресс-службу отечественного бренда.

Ранее «За рулем» рассказал, кому достались первые товарные Атомы.