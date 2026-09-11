Электромобиль Атом — как идут продажи? Вот точные цифры
Продажи российского электромобиля Атом пока идут «не очень бодро», отмечает руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.
За август на учет встали всего 11 экземпляров новинки, а за все время – 40 единиц, рассказывает эксперт. Напомним, бренд открыл предпродажи еще в апреле 2026 года: стоимость бронирования составляла 150 тысяч рублей, полная стоимость машины – 3,98 млн рублей, а с учетом господдержки при покупке в кредит – 3,06 млн рублей. Выдача предзаказанных машин началась в июле и продлится до середины октября. До конца года планируется передать клиентам еще 3 тысячи машин.
В целом же рынок новых электромобилей вырос более чем в два раза, пишет Целиков. Если в августе 2025 года россияне купили 1081 электромобиль, то ровно год спустя – 2216 машин. Самая популярная модель – Evolute I-Joy, в последний летний месяц разошедшийся в количестве 619 экземпляров. Далее по востребованности следуют Changan Qiyuan, Umo 5, Toyota BZ3X, Avatr 11 и Avatr 12.
Эксперт отмечает, что рост продаж в сегменте обеспечивают наиболее доступные электрокары с ценой 2-3 млн рублей. А вот интерес к дорогим Zeekr снизился: всего 23 приобретенных в августе-2026 экземпляра пяти разных моделей против 275 штук в августе прошлого года.
Ранее «За рулем» рассказал, что соседствующий с Атомом на конвейере «Москвича» электромобиль Umo 5 поступил в свободную продажу.
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