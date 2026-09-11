Электромобиль Атом — как идут продажи? Вот точные цифры

Сергей Целиков: в августе на учет встали 11 экземпляров электромобиля Атом

Продажи российского электромобиля Атом пока идут «не очень бодро», отмечает руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За август на учет встали всего 11 экземпляров новинки, а за все время – 40 единиц, рассказывает эксперт. Напомним, бренд открыл предпродажи еще в апреле 2026 года: стоимость бронирования составляла 150 тысяч рублей, полная стоимость машины – 3,98 млн рублей, а с учетом господдержки при покупке в кредит – 3,06 млн рублей. Выдача предзаказанных машин началась в июле и продлится до середины октября. До конца года планируется передать клиентам еще 3 тысячи машин.

В целом же рынок новых электромобилей вырос более чем в два раза, пишет Целиков. Если в августе 2025 года россияне купили 1081 электромобиль, то ровно год спустя – 2216 машин. Самая популярная модель – Evolute I-Joy, в последний летний месяц разошедшийся в количестве 619 экземпляров. Далее по востребованности следуют Changan Qiyuan, Umo 5, Toyota BZ3X, Avatr 11 и Avatr 12.

Эксперт отмечает, что рост продаж в сегменте обеспечивают наиболее доступные электрокары с ценой 2-3 млн рублей. А вот интерес к дорогим Zeekr снизился: всего 23 приобретенных в августе-2026 экземпляра пяти разных моделей против 275 штук в августе прошлого года.

Ранее «За рулем» рассказал, что соседствующий с Атомом на конвейере «Москвича» электромобиль Umo 5 поступил в свободную продажу.