Москвич и Атом получат рулевое управление по проводам
В ходе Восточного экономического форума стало известно, что российские автомобили получат рулевое управление Steer-by-wire (SbW).
Меморандум о сотрудничестве в области разработки и внедрения рулевого управления SbW подписан заводом «Москвич», АО «Кама» и китайской компанией Hangzhou Shibao. По соглашению, Москвич предоставит конструкторскую документацию, Атом выступит технологическим партнером и экспертом по разработке, калибровке и сертификации системы, а китайский партнер станет непосредственным поставщиком системы.
Партнеры будут вести совместную проработку техтребований и параметров проекта – для этого будет создана совместная рабочая группа.
Steer-by-wire (SbW, «управление по проводам») – система рулевого управления без механической связи руля и колес. Поворот рулевого колеса считывается датчиками, сигналы с которых через блок управления поступают на исполнительные механизмы управляемых колес.
«Это дает дополнительные возможности для настройки управляемости и комфорта. Автомобиль адаптируется под стиль вождения, а новая цифровая архитектура становится основой для внедрения автопилота в будущем», – отметила пресс-служба «Москвича».
Для моделей бренда Москвич эта система будет совершенно новой. А в конструкции Атома она предполагалась изначально, но позднее от нее отказались, перенеся внедрение на 2027 год. Уже в 2024 году было известно, что система будет покупной из Китая.
Ранее «За рулем» сообщал, что Москвич 3 получил российскую систему ESC.
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