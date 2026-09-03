Москвич и Атом получат рулевое управление по проводам

«Москвич», «Кама» и Hangzhou Shibao будут работать над системой Steer-by-wire

В ходе Восточного экономического форума стало известно, что российские автомобили получат рулевое управление Steer-by-wire (SbW).

Меморандум о сотрудничестве в области разработки и внедрения рулевого управления SbW подписан заводом «Москвич», АО «Кама» и китайской компанией Hangzhou Shibao. По соглашению, Москвич предоставит конструкторскую документацию, Атом выступит технологическим партнером и экспертом по разработке, калибровке и сертификации системы, а китайский партнер станет непосредственным поставщиком системы.

Партнеры будут вести совместную проработку техтребований и параметров проекта – для этого будет создана совместная рабочая группа.

Steer-by-wire (SbW, «управление по проводам») – система рулевого управления без механической связи руля и колес. Поворот рулевого колеса считывается датчиками, сигналы с которых через блок управления поступают на исполнительные механизмы управляемых колес.

«Это дает дополнительные возможности для настройки управляемости и комфорта. Автомобиль адаптируется под стиль вождения, а новая цифровая архитектура становится основой для внедрения автопилота в будущем», – отметила пресс-служба «Москвича».

Для моделей бренда Москвич эта система будет совершенно новой. А в конструкции Атома она предполагалась изначально, но позднее от нее отказались, перенеся внедрение на 2027 год. Уже в 2024 году было известно, что система будет покупной из Китая.

Ранее «За рулем» сообщал, что Москвич 3 получил российскую систему ESC.