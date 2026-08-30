Москвич 3 получил российскую ESC

Для кроссовера Москвич 3 разработали локализованную систему курсовой устойчивости

Поставщиком нового блока системы курсовой устойчивости ESC для кроссовера Москвич 3 стал самарский завод «НАМИ инновационные компоненты».

Об этом сообщила пресс-служба завода «Москвич». На предприятии уточняют, что создание локализованной ESC заняло 25 недель – именно столько прошло от первых тестов до запуска серийного производства. При разработке особое внмание уделялось поведению машины в крутых поворотах и на заснеженном покрытии.

Напомним, «НАМИ инновационные компоненты» – это бывший самарский завод Bosch, владельцем которого в 2024 году стал НАМИ.

Кроссовер Москвич 3 выпускается на бывшем заводе «Рено Россия», ныне носящем имя «Москвич», и является локализованной копией JAC JS4. В 2022 году была запущена сборка из китайских компонентов, с тех пор предприятие постепенно повышает локализацию. В 2024 году произошел переход к производству полного цикла, со сваркой и окраской кузовов.

Ранее «За рулем» рассказал, что переход на полный цикл ожидает и Москвич М70.