Кроссовер Москвич М70 переходит на мелкоузловую сборку. Скоро сварка и окраска

Подготовка к новому производственному этапу по выпуску Москвича М70 идет по графику

Напомним, М70 представляет собой адаптированную версию китайско-британской модели MG HS.

На данный момент кроссовер собирают на заводе « Москвич» методом отверточной сборки из готовых машинокомплектов, которые приходят из Китая. Однако в рамках летнего шатдауна завод уже приступил к модернизации цеха сварки – работы стартовали.

Москвич М70

Как сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, на предприятии проводятся тестовые испытания оборудования, а кузова модели замечены на линии окраски. Вся необходимая подготовка в окрасочном цехе уже завершена, что позволяет заводу выйти на запланированные показатели к концу года.

Процесс подготовки к запуску полноценной сварки и окраски кузовов идет полным ходом. Уже на старте сварка кузова М70 будет локализован примерно на 60-70% по количеству сварных точек. Это значительно глубже, чем при сборке модели Москвич 3, и свидетельствует о серьезном прогрессе в локализации производства.

Ранее было объявлено, что переход на мелкоузловую сборку (CKD) запланирован на 2026 год. Пока речь идет о тестовом режиме, но все этапы подготовки выполняются по графику.

Москвич М70

Продажи модели в РФ стартовали в марте 2026 года. Только в июне было продано 119 машин – на 32% больше, чем месяцем ранее.

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